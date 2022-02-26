烏克蘭戰火下　港股市場的危與機｜伍禮賢

本周俄羅斯與烏克蘭交戰的消息基本上主導金融市場走勢，環球市況出現較大的波動。港股在出現連番下跌後，恒指開始逐步逼近指數在去年12月份以及今年1月份所形成位於22,665點附近的雙底。若恒指本輪跌勢跌穿此底部，除了完全扭轉港股去年底以來走出一浪高於一浪的回升趨勢外，更可視作指數從去年31,183點持續下跌以來的延伸。

俄烏戰火目前仍在持續，雖然兩國在對全球經濟貢獻的佔比不算太高（以2020年為例，俄羅斯及烏克蘭兩國的GDP分別佔全球GDP的1.75%及0.18%），惟俄烏兩國在全球能源、大宗商品及糧食供應上佔據較為重要的位置，現時及將來美國及歐洲對俄羅斯的制裁措施，預計將不可避免地為全球目前已經呈現出薄弱環節的供應鏈，帶來進一步打擊。這對全球經濟呈現出來的具體影響，包括產業供求不平衡、通脹持續加劇、超前消費信心減弱等等，制約經濟增長空間，進而傳導至環球金融市場。

而港股市場的情況可能會相對好一些，比較香港經濟主要還是看內地的發展，而鑑於中俄目前的良好國際關係，俄烏之間的角力，料對俄羅斯能源進口內地的影響不會太大。相反，在歐洲等地區出口有機會受限之下，內地反而成為俄羅斯出口更為重要的市場。

俄羅斯為能源大國，或受制裁或影響全球供應鏈。（資料圖片）

料兩會期間內地公布利好產業措施

剛才提過，港股短線技術走勢上並不理想，加上近日恒指波幅指數（VHSI）曾突破30，反映市場信心不足。惟從估值來看，恒前目前的市帳率為0.95倍，回顧過去3年，恒指每當市帳率「破一」便開始出現反彈，而且市帳率在1倍以下的時間不會持續太久。以2020年3月港股市帳率跌至0.92倍為例子，港股很快便企穩反彈，從3月底的約21,700點反覆回升至7月初的約26,210點，反映恒指市帳率低於1倍後見底的機會較高。同時，下月上旬的兩會召開，關注更多利好各行業的政策出台，​或有機會成為港股出現回穩的催化劑。

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＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份