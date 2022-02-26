烏克蘭炮火恒指周瀉千六點　北水愈跌愈買　專家：部署三大增長股

烏克蘭戰火燃起環球股市全周急挫，資金流向商品，油價破百，金價突破千九美元。港股一周跌近1600點，跌幅是2020年3月來最大。雖然港股飽受沽壓，不過港股通數據顯示，北水正趁低吸納。專家亦指，即使港股有機會進一步跌至二萬二大關，惟估值已經有吸引力，可趁調整部署三隻重磅增長股。



科指創面世來新低

恒指延續跌勢至第二周，全周累跌6.4%或1560點，收報22767點，再度下試去年底以來的雙底位置，介乎22600至22700點水平。科指全周累挫6.7%，收報5112點，亦創面世一年多以來新低。

最弱藍籌股是阿里巴巴，全周挫近12%，更創本港上市以來新低。雖然最新公布的上財季盈利跌幅較市場預期好，不過近期有消息指，阿里關連公司螞蟻集團，遭中國銀保監要求全面調查所累。另外，市場擔心美英兩國未來仍有機會制裁俄國領袖金融資產，國際銀行股受壓，大象匯控挫2.5%，一周跌幅超越半成。

最弱藍籌股是阿里巴巴，全周挫近12%，更創本港上市以來新低。（路透社）

北水周五單日買貨逾30億元 全周淨買逾60億元

雖然港股飽受沽壓，不過港股通數據顯示，北水正趁低吸納，愈跌愈買。總結一周，北水仍然流入港股市場，四日淨買入一日淨沽出，累計一周北水淨買入額超過60億，單計周五一日買入逾30億元。

葉尚志：長線部署騰訊、比亞迪及港交所

第一上海首席策略師葉尚志接受訪問時指出，港股雖然周五未能跟隨美股大幅反彈，主要是由於美股今年以來跌幅較港股為多，反彈力度會較明顯。不過港股現時估值已徘徊吸引的低位，恒指預測市盈率約10倍，遠低於美股如納指的20餘倍水平。

他指出，在現時地緣政治局勢下，港股仍有機會進一步下試低位，不排除跌至二萬二水平。不過，認為在低估值支持下，不用對港股走勢太悲觀，同時留意到北水仍有繼續流入港股，認為在長線部署的角度上，對於部分重磅增長股，股價有吸引力，包括在業績後股價跌穿400元的港交所、科網龍頭股騰訊及新能源車股比亞迪等。

第一上海首席策略師葉尚志接受訪問時指出，雖然烏克蘭局勢未明，不過恒指預測市盈率約10倍，遠低於美股，低估值是大市最大支撐。（龔嘉盛攝）

建銀國際維持恒指區間下限22,000點預測

對於烏克蘭戰局，對港股市場的影響。中資行建銀國際認為，俄羅斯及烏克蘭的軍事衝突，料對市場的影響不如2013年伊拉克戰爭般大，但預期會較2014年俄羅斯入侵克里米亞及2008年入侵格魯吉亞更嚴重。該行將恆指預測區間的下限維持在22,000點，認為商品生產商將是最大受惠者，予本土消費、內房、金融及基建行業「增持」評級。

該行指西方國家目前已公布不少對俄制裁措施，預期中線這些制裁會持續。「雖然烏克蘭傾向將俄羅斯逐出SWIFT，但美國已表明此舉會加快全球遠離美元，所以相信所有制裁都是具針對性且持久的。」

瑞銀預計市場下滑不會持續

瑞銀則表示，俄羅斯和烏克蘭僅佔全球 GDP 的 2%，如果制裁沒有限制購買俄羅斯能源，其全球經濟影響也可能有限。因此，認為衝突本身不會引發經濟衰退。

瑞銀又指，預計市場下滑不會持續，從長遠來看，地緣政治事件往往不會對市場回報產生重大影響；中國股票亦比亞洲同業更具吸引力。