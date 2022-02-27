港股險穿底！　林少陽指最大風險來首美國　「執倉」後強攻這板塊

俄烏局勢緊張，加上美國聯儲局勢在3月份加息，在消息面上對港股帶來悲觀情緒。同時，港股2月及3月份是傳統業績旺季，隨著不少藍籌股公布全年業績，估值或須重新反映。



對於港股最新的形勢，以立投資董事總經理林少陽坦言，縱然港股面對不少負面消息，但認為市場風險胃納有所轉變，對價值股重拾興趣，加上在現時估值相對低的情況下，對未來兩三季的走勢感樂觀。



恒生指數自去年2月觸及三萬點後，便從高位反覆回落，6月起更拾級而下，一頂低於一頂，一底低於一低。受累於外圍市況波動，港股近日再次震盪下行，逼近今年1月初的全年低位22709點，上周亦低見22718點險穿底。

全周計，恒指累瀉1560點或6.41%，收報22757點，而反映新濟股表現的科指周於上周四創下新低，全周失367點或6.7%，收報5112點。

港股逅近今年新低，在消息面及基本面均有不少沽壓。﹙資料圖片﹚

俄烏局勢 環球加息 內房債危

事實上，近日在消息面及基本面均對港股造成沽壓。在消息面方面，全球關注俄羅斯派軍攻打烏克蘭，烏國多個城市包括首都基輔受襲。雖然歐美國家未有參戰，但已對俄羅斯落實制裁方案，無疑對金融市場造成衝擊。

此外，美國聯儲局鐵定3月加息，差異只在於25點子或是50點子。更重要的是，美聯儲預告最快3月加息後隨即縮表，收緊市場流動性已成不爭的事實。

內房危機或許被短暫沖淡，但至今仍未解除。2022年是房企償債的高峰年，年內到期債券總額接近萬億元，當中1月、3月、4月及7月到期債務規模均超千億元。而近日亦有內房出現股債雙殺，令市場增添憂慮。

恒生銀行（0011）公布全年業績後，罕有單日急跌一成。﹙資料圖片﹚

藍籌業績無驚喜 核心問題始浮現

基本面方面，不少藍籌股相繼「派成績表」，但難言亮麗。其中恒生銀行（0011）公布全年業績後，罕有單日急跌一成。該行全年少賺16%，讓市場感不安的是，去年全年總減值貸款按年大增82%至104.3億元，管理層解釋指，是內房公司客戶的資金流動性及融資壓力所致。

另外，重磅股阿里巴巴（9988）周四公布第三季財報，其中集團核心收入來源—中國商業分部，亦即是電商業務，收入按年增長僅7%。主席張勇歸因於宏觀環境及市場競爭影響，反映了內地的消費市場並不理想。

以立投資董事總經理林少陽認為，今年港股或受美股波動所影響。﹙資料圖片﹚

港股最大風險來自美國

以立投資董事總經理林少陽認為，今年港股市場最大的風險主要來自美國，預計今年美股相對會出現較大的調整空間。然而，隨著內地的經濟動力放緩，人行政策走向寬鬆，中長線而言，為A股及港股帶來一定利好作用。

對於近日俄烏局勢，林少陽認為由於美國目前沒有明確介入的計劃，讓市場憂慮減少，而按照俄烏的軍事實力差距，烏克蘭恐在短短數日間失守淪陷，戰事或在短期內結束。

不過，他認為烏克蘭日後能否長治久安仍是未知之數。從經濟的角度上，烏國經濟在數年間無法回復過來，這樣對全球原材料供應造成影響，因為烏克蘭的小麥及化肥佔全球供應約7%，可謂糧食重鎮。加上一些礦產的出口受影響，林少陽預計日後對成熟經濟體的通脹水平有所影響。

烏克蘭局勢：圖為2022年2月26日，身在基輔街道上的一名士兵，行經一輛被燒成廢鐵的軍車。（AP）

恒指「破淨」現吸引力

林少陽認同雖然港股正面對很多不明朗因素，但目前恒指正處於帳面價值（Book Value）約24000點之下，直言指數是處於吸引水平。

他指出一點，港股的投資風格正在出現大轉變，考慮到加息及通脹的影響，高市盈率（PE）的增長股成為市場的沽售目標，特別是以貼現現金流模型（Discounted Cashflow (DCF)）作估值的企業，當中算式內風險溢價的「通脹」函數在過去處於接近零水平，而目前通脹升溫，預期的政策利率還要比通脹高，故此將令DCF模型下的估值與以往大有不同。

縱使低PE股票同樣會受累於加息，但因為對息口敏感度較低，故此預期上升機會較大。林少陽相信港股之中，防守性較強的高息股可看高一線，例如是公用事業、收租股、電訊股等。

林少陽認為，在通脹周期下，航運股及資源股可受惠。（資料圖片）

互聯網行業 下行趨勢已達八成

另外，在通脹周期下，他認為航運股及資源股可受惠。航運股例如太平洋航運（2343）、東方海外（0316）等，如管理層所指，在可見的將來運費持續高企，維持供不應求的情況。資源方面，金、銅、鋰、稀土等前景樂觀，當中北方稀土（滬：600111）從事稀土開採，而港股之中則可留意贛鋒鋰業（1772）。

雖說價值股可加以留意，但林少陽並非看淡科網股等新經濟企業。他以騰訊（0700）為例，若然國家政策沒有進一步的嚴厲打壓，相信下行空間有限。至於美團（3690）這一類盈利能力欠佳的企業，處境最為尷尬，在政策打壓投資者缺乏信心。林少陽估計，互聯網行業的下行趨勢已達八成，至於醫藥合同研究（CRO）、未有盈利的生科股，跌勢已經進行了三分之二，他認為長線投資無必要在現水平實現虧損。

半導體成旗下基金持倉最重

被問到以立投資旗下的基金部署，林少陽透露，基金由2020年下半年開始「執倉」，由重倉增長股，逐步轉向增長股與價值股平衡。林少陽稱，現時持倉最重的板塊是半導體行業，他形容這個板塊是增長型行業之中最便宜，「同航運股PE差唔多」，部分市盈率可能僅處於高單位數。

在半導體行業之中，林少陽傾向在子板塊中部署龍頭公司，相信投資者能夠在能源晶片及記憶晶片中尋找機會。