港股跌勢加劇至逾300點　22500點已失守｜持續更新

俄羅斯攻打烏克蘭，各國陸續回應事件，俄羅斯更被踢出SWIFT系統。局勢持續升溫，金融市場添波瀾。



【10:53】港股跌勢加劇至逾300點

港股跌勢加劇，恒指已失守22500點，最新報22441點，跌325點，國指報7885點，跌106點，科指報5040點，跌72點。

【09:45】港股轉跌240點

港股轉跌兼創今年新低，恒指最新報22526點，跌240點，科指報5064點，跌48點，國指最新報7916點，跌75點。

科技股獲追捧，網易（9999）升5.1%，京東（9618）升2.6%。

滙豐（0005）升1.7%，報55.7元。

【09:26】港股高開50點

日韓股市早段上揚，今日港股開，恒指最新報22818點，開50點，國指報8010點，高開19點，科指最新報5134點，高開22點。

阿里（9988）低開2%，報103.3元，騰訊（0700）低開0.9%，報420元。

銀行股方面，滙豐（0005）升1.7%，報55.7元，渣打（2888）高開0.5%，報55.85元。

油價上揚帶動油股高開，中海油（0883）高開1%，報9.9元。

【09:07】油金價因戰火上揚

俄烏局勢進一步升級，投資者進一步將資金泊入美元等避險資產，美匯指數曾高見97.25，最新報97.07，升0.47%。

黃金亦上揚，現貨金最新報1,917.53美元，升1.49%，紐約期金最新報1,920.5美元，升1.74%。油價則急升，紐約期油最新報96.65美元，升5.5%，布蘭特期油最新報102.96美元，升5.1%。

美國10年期債息回落，最新報1.903厘。

【08:43】 道指期貨瀉逾500點

美股期貨急跌，道指期貨現跌506點或1.5%，報33,488點。標指及納指期貨亦挫逾2%。