富衛去年新業務價值年增28%至約6.9億美元

電盈主席李澤楷旗下﹑傳出正計劃申請上市的富衛集團，公布2021年全年業績。年內新業務價值達到6.86億美元，自2019年至今，複合年增長率為17%。若按固定匯率基準呈列，其新業務價值同比增長28%。在2021年分部經調整稅前營運利潤為2.05億美元，按年增長64%，相當於2019年金額4倍以上。

富衛集團首席執行官黃清風表示：「2021年我們在新冠疫情之下仍然錄得強勁業績，充分體現了富衛貫徹以客戶和社區為核心的原則，憑藉精銳的團隊、行之有效的策略和與眾不同的分銷平台，為客戶及社區提供簡單、便利而且實惠相宜的醫療保障。我們深信富衛集團有能力為大眾創造保險新體驗，解鎖巨大的發展潛力。我們有信心為亞洲地區日益壯大的中產階層和熟悉數碼科技的客戶度身訂做創新產品，並將繼續在亞洲的人壽保險市場扮演重要角色，滿足區內對人壽保障的需求。」

富衛集團於2021年12月透過私募認購向多名全球投資者籌集了14.25億美元，以支持公司的發展計劃，當中包括阿波羅全球管理公司、加拿大養老基金投資公司、李嘉誠基金會、Metro Pacific Investments Corporation、盈科拓展集團、泰國匯商銀行及瑞士再保險。集團於2022年1月再引入Huatai Growth Focus Limited（「華泰」）和歐力士亞洲資本有限公司（「歐力士亞洲資本」），提升私募認購籌集總金額至16.25億美元。

私募集資的資金將進一步助富衛集團降低槓桿。富衛集團於2021年已償還12.5億美元債務，再於2022年1月償還2.5億美元債務。