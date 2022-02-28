路透：SWIFT封殺將對俄羅斯造成沉重打擊　西方還有收緊空間

《路透》報道，西方盟國當地時間2月26日決定阻止部分俄羅斯銀行進入環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統，這將給俄羅斯經濟帶來沉重打擊，但也會給他們自己的公司和銀行造成很大痛苦。而且，這些盟國仍有採取更多行動的空間。

SWIFT是一個安全的訊息傳遞系統，用於確保快速跨境支付，已經成為向國際貿易提供金融服務的主要機制。

被拒絕進入SWIFT的俄羅斯銀行將發現更難與國際上的同業溝通，即使是在中國這樣友好國家的同業，這將減緩貿易，使交易成本變得更高。

但是，西方盟國還沒有說將哪些俄羅斯銀行剔除SWIFT。制裁和銀行業專家表示，這對該措施的影響至關重要。西方盟國還發誓要遏制俄羅斯中央銀行，以限制其支持盧布的能力。

「魔鬼將在細節中，」智庫大西洋理事會歐亞中心的經濟制裁專家Edward Fishman表示。「讓我們看看他們選擇哪些銀行。」

他在推特上寫道 here，如果名單涵蓋俄羅斯最大的那些銀行，如俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank CIB）、俄羅斯外貿銀行（VTB）和Gazprombank，這將是「絕對的大動作」。

俄聯儲投資銀行和俄羅斯外貿銀行此前曾表示，他們已準備好應對任何發展。

一位專家說，將一些銀行從SWIFT系統中踢出去的決定，可能會鼓勵 「嵌套交易」（nesting），即俄羅斯實體轉向不受制裁的銀行和大型跨國公司，以期進入SWIFT。

俄羅斯人的這種變通辦法將給全球銀行業者帶來合規難題。

「這確實是一把插入俄羅斯銀行業心臟的匕首，」Kim Manchester表示。他的公司為各機構提供金融情報培訓項目。

Manchester說，拜登政府的制裁是有選擇性的，為進一步收緊、阻止更多銀行並最終實施全面禁止留下了空間。「這是一種緩慢移動的炮火攻擊。」

毀滅性打擊

這對俄羅斯經濟和市場的影響可能是毀滅性的。

俄羅斯央行前副總裁、現居美國的Sergey Aleksashenko說，制裁可能會在周一開市時重創盧布，導致俄羅斯的許多進口商品消失。

「這是經濟一個重要部分的結束，」Aleksashenko補充說，「一半的消費市場將消失。如果不能付款，這些商品就將消失。」

但一位不願透露姓名的前俄羅斯高級銀行家說，如果清單上的銀行僅限於那些已經被制裁的銀行，而且俄羅斯央行有時間將資產轉移到其他地方，那麼影響可能會被削弱。

「如果是已經被制裁的銀行，這其實沒什麼。但如果是前30大俄羅斯銀行，那就是完全不同的事情了，」他說。

「這一切聽起來非常響亮，每個人都非常高興，但實際上這只不過是一個政治聲明。」

此前美國宣佈制裁包括俄羅斯聯邦儲蓄銀行(Sberbank)和外貿銀行(VTB)在內的少數幾家銀行，直接瞄準了俄羅斯金融機構每天價值約460億美元的外匯交易中的絕大多數。那些制裁針對的是俄羅斯所有銀行資產中的近80%。

俄羅斯已經推出自己開發的金融訊息傳輸系統(SPFS)，作為SWIFT的替代方案。

俄羅斯央行說，SPFS在2020年發送了約200萬條交易訊息，約佔俄羅斯國內流量的五分之一，目標是在2023年將這一份額提高到30%。

但SPFS限制了訊息的大小，並且只在工作日運行，也很難增加外國成員。

「金融核武器」

阻止俄羅斯銀行進入SWIFT的決定一直充滿了爭議。

過去幾天，即使烏克蘭敦促西方國家將俄羅斯踢出SWIFT並得到英國等國家的支持，但德國等其他國家也擔心對他們自身經濟和公司可能產生的影響。

法國財長勒梅爾(Bruno Le Maire)周五對記者說，SWIFT禁令是一種「金融核武器」，「當你手中有核武器時，你會在使用它之前進行思考。」

然而，隨着俄羅斯軍隊向基輔發起進攻，外交解決的希望逐漸消失，局勢發生了變化。