杭州亞運9月舉辦　香港電競總會率先搞比賽　選最強電競選手出征

亞洲電子體育聯合會與香港電競總會今日﹙28日﹚舉行「杭州亞運香港電子競技代表隊選拔發布會暨香港電競超級聯賽第二季啟動禮」，宣布香港電競總會將為今年第十九屆亞洲運動會選出香港電子競技代表隊。

杭州亞運將於今年9月舉辦，並首度將電競列為正式比賽項目，並設有八項正式比賽項目，包括爐石戰記、傳說對決（亞運版本）、英雄聯盟、FIFA ONLINE 4、快打旋風V、絕地求生M（亞運版本）、DOTA 2和夢三國2。屆時本港將會派出35位電子競技選手代表參加杭州亞運，在「香港電競超級聯賽」第二季（「聯賽」）勝出的選手／隊伍有機會代表香港出賽。

發佈儀式上，亞洲電子體育聯合會首席營運官金泰亨正式公佈有關電子體育官方賽事及活動「亞運征途」香港站的各項安排，包括比賽項目、賽事計劃，以及對於亞洲各國和地區的運動員、粉絲與電子體育愛好者的支持計劃。

亞洲電子體育聯合會主席霍啟剛表示，經過多年努力推廣，電子體育比賽逐漸獲得肯定，並正式成為今年杭州亞運的比賽項目，令人十分鼓舞，亦為電子體育寫下新里程碑。香港電競總會將會選出代表香港出戰杭州亞運的電子體育運動員，「我們亦會與所有夥伴攜手合作，讓每位觀眾感受電子體育項目在亞運展現的魅力，同時面向國際，將亞洲區電子體育推至更高水平。我預先祝願各個電子體育好手，發揮超水準技術，為香港爭光。」

署理民政事務局局長陳積志及創新及科技局副局長鍾偉強亦為香港電子競技選手打氣。署理民政事務局局長陳積志表示，特區政府一直重視新興運動的發展，並在2018年財政預算案撥款一億元透過數碼港推動電競產業發展，包括設立電競專業場地舉辦常規比賽及活動，以及支援電競業初創企業和人才培育。另外，政府在2019年進一步提供便利營商措施，豁免合資格的電競場地申領遊戲機中心牌照。該局衷心祝願「香港電競超級聯賽」順利舉辦，並希望獲選的香港代表全力以赴，爭取佳績。

創新及科技局副局長鍾偉強則稱，很高興2022年第十九屆亞洲運動會於杭州舉行，亦首將電競列入正式項目。他又指，早前有幸參加2018年亞運會電競表演賽，知道香港選手的成績非常厲害。而今年杭州亞運會加插很多新的電子競技項目，合共八項，期望香港的運動員能再接再厲，爭取好成績。「我亦祝願『香港電競超級聯賽』第二季舉行成功，幫助香港選拔有潛力的優秀選手，代表香港出戰應屆亞運會及國際賽事。」