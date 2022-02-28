烏克蘭局勢加劇　景順趙耀庭：市場續動盪　將轉向黃金等避險資產

隨著俄羅斯全面入侵烏克蘭，外圍股匯動盪，景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭表示，這場衝突持續的時間比許多人預期的要長，但仍沒有明確信號顯示俄羅斯有沒有計劃削減對歐盟的能源出口。

趙耀庭解釋道，西方現時實施了更為嚴厲的經濟制裁，將幾家俄羅斯銀行從環球銀行金融電訊協會（SWIFT）的支付系統中剔除，阻止俄羅斯中央銀行兌換外匯，並可能導致俄羅斯的貨幣條件進一步收緊。由於歐洲仍然非常依賴俄羅斯的能源供應，西方的盟國一直謹慎地不禁止所有俄羅斯金融實體進入SWIFT系統。除非俄羅斯當局完全切斷對歐洲的能源供應，否則將繼續有俄羅斯銀行仍然可以進入全球銀行體系。

能源方面，趙耀庭指，俄羅斯是中國第二大能源供應國，而且將可能變得越來越重要。隨著時間的推移，這也可能削弱市場對美元作為全球支付和穩定財富儲備貨幣的信心，並可能加強人民幣的國際化。

從亞太區的角度來看，他指，高油價對經濟的影響，以及主要經濟體的滯脹風險，可能導致全球對亞洲出口的需求下降，而且該區許多國家都是石油的淨進口國。雖然在中國等市場，生產者價格通脹受到一定程度的關注，但區內的消費者通脹仍處於正常範圍內。從歷史數據來看，原油價格對該區的經濟增長、當地貨幣和風險資產的影響微乎其微。但潛在的能源供應衝擊可能導致發達市場出現滯脹風險，從而削弱消費者對亞洲商品的信心。

他認為，短期內，市場將繼續震盪，避險情緒可能會持續，因為投資者將轉向美元、日圓、大盤股、黃金等避險資產，以及其他如能源和房地產等另類資產。