龍湖CEO邵明曉3月1日起出任副主席　CEO由陳序平接任

龍湖集團（0960）管理層出現變動，邵明曉將辭任首席執行官並獲委任副主席，並由現任執行董事﹑投資委員會及首席運營官陳序平出任首席執行官。有關任命明日（1日）起生效。

龍湖收市報41.8元，升0.5%。