收租股業績比併　新世界基本溢利升　股息率近七厘｜財經評論

踏入業績期，藍籌股陸續公布業績，地產收租股當中，新鴻基地產（0016）中期基礎溢利倒退15%；不過新世界（0017）則仍見增長，行政總裁鄭志剛指出，有信心財年全年基礎盈利錄高單位數增長，同時相信本港在第五波疫情退卻後，零售市場會有強勁復甦，相信下半年會出現V型反彈。下文從業績表現、股息率及業績後股價走勢等三方面，逐一點評。



新地、新世界及希慎（0014）先後公布業績，三間公司的財年結束時間不同，當中新地及新世界是公布截止去年底的六個月業績；至於希慎則是公布去年全年業績。

新世界行政總裁鄭志剛表示，在第五波疫情退卻後，本港零售市場會有強勁復甦，相信下半年會出現V型反彈。（新世界圖片）

新世界盈利表現最突出 CEO料下半年零售業復甦

三間收租股中，盈利表現最突出的是新世界，新世界的中期基本溢利錄得上升。期內營業額355.73億元，按年基本持平。基本溢利38.99億元，按年升4.8%。

期內，香港物業投資分部業績為11.06億元，按年升33.6%，上升動力來自於K11 MUSEA人文購物藝術館以及位於鰂魚涌的甲級寫字樓K11 ATELIER King’s Road之經常性租金收入上升。

對於本港零售業務方面，管理層看法不悲觀。行政總裁鄭志剛預期，在第五波疫情退卻後，本港零售市場會有強勁復甦，相信下半年會出現V型反彈，零售銷售料可錄雙位數增長。

新地的中期營業額超過400億，惟基礎溢利按年跌15.2%，較市場預測低出約半成。(資料圖片)

新地賣樓貢獻遜色 基礎溢利遜市場預期

至於新地的中期營業額超過400億元，錄得401.53億元，按年跌12.8%。在撇除投資物業公平值變動的影響後，基礎溢利為148.18億元，按年跌15.2%，較市場預測低出約半成，主要是受到項目入賬時間影響，

盈利下跌主因是物業銷售表現遜色，反而在中港的投資物業租賃業務及商場收入相對穩健。期內中港物業銷售倒退較明顯，期內分部營業溢利倒退38%，至76.58億元。至於物業租賃業務的溢利變化不大，總體錄約2%升幅，因本港物業租金收入跌幅約為3%，同時內地業務錄增長，足以抵銷。

業績後，投行大摩及滙豐將新地的盈利預測下調，當中以 滙豐的下調幅度最明顯，將新地2022至2024財年的盈利預測下調5.7%至10.1%，

希慎全年基礎盈利按年下跌2.8%至23.3億元，主要受累於寫字樓及住宅業務的跌幅擴大。至於零售業務則受惠本地消費復甦而錄得輕微增長。(資料圖片)

希慎基礎盈利跌幅不超過3% 商舖承租率達99%

而業務集中銅鑼灣一級黃金商業地帶的希慎，去年全年基礎盈利按年下跌2.8%至23.3億元，主要受累於寫字樓及住宅業務的跌幅擴大。至於零售業務則受惠本地消費復甦而錄得輕微增長。期內，集團的寫字樓及商舖業務組合承租率保持90%以上，分別為94%及99%。

花旗發表研究報告，指希慎上財年核心盈利按年跌11.3%至18.71億元，超該行預期4.5%，主因物業發展活動利息開支資本化。

新世界及希慎一年收息逾6厘

雖然業績表現各有千秋，不過派息方面，三間收租股保持傳統，維持派息金額不變。按股息率（即一年的總派息額與股價的比例）計，以新世界及希慎的股息率雙雙超過6厘跑出，即是買入股價後一年，不計算股價升跌，單計收息已經有超過6厘的回報。

當中，新地的股息率約為5.5厘左右。希慎的股息率為6.3%；新世界的股息率更達到6.6厘。

新世界股價力守今年低位不失

從股價表現來看，由於近期股市受到俄烏局勢、美國踏入加息周期，以及本港疫情擴散所影響，三間收租股業績後股價皆跟隨大市向下。

當中，以希慎股價表現較為疲弱，股價徘徊近一年半的低位。新地的股價則是考驗去年9月底以來低位，爭持在90元大關之上。新世界股價則較穩健，至今仍力守30元大關，未有失守今年低位。投行花旗發佈研究報告稱，維持新世界發展「中性」評級，目標價由30.8港元輕微上調至31港元，因集團承諾維持可持續的每股派息，股息率超過6厘，同時相信新世界未來推出的項目不錯，目標是於2021-25年的租金年均複合增長率約20%。