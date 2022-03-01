高盛：俄烏衝突對中國通脹率　實體經濟及匯市均影響有限

據《財聯社》2月28日報道，近幾日，俄烏衝突地緣政治風險陡增，導致市場劇烈震盪。 高盛研究部中國宏觀經濟分析團隊發表研究報告，針對該事件關係到中國經濟和市場的常見問題進行了解答。

俄烏衝突引發大宗商品價格上漲，對中國通脹率影響有限

俄羅斯和烏克蘭都是全球糧食市場上的主要供應國。近日來，包括小麥和玉米在內的糧食價格大幅上漲。但是，高盛宏觀經濟分析團隊認為，這對中國CPI通脹率的影響有限，因為中國糧食的進口依賴度較低（舉例來說，中國小麥消費中4%來自進口），糧食在CPI籃子中的權重較低（不到 2%），糧食類型可以替代（例如消費者可以增加大米/減少小麥消費），而且中國政府日益重視糧食供應安全。中國國內的糧食零售價波幅遠沒有豬肉和蔬菜等食品類型劇烈。

與此同時，地緣政治緊張也造成原油價格大漲。2月24日，布倫特原油價格接近105美元/桶，較12月初低點上漲約50%。但是，高盛宏觀經濟分析團隊認為，油價走高不會給其當前的通脹率預測帶來顯著上行風險。這是因為該團隊當前的通脹率預測已經反映了高盛大宗商品研究團隊的油價走高預測（他們給出的12個月目標油價為105 美元/桶）。

中國宏觀分析團隊預計，即便油價比高盛大宗商品團隊的全年預測高出10美元/桶，也只會推動中國CPI/PPI通脹率上行約0.25個百分點。因此，考慮到目前高盛的CPI/PPI通脹率預測分別為2.5%/5.2%，而彭博市場預測為2.1%/4.0%，認為這一本就偏高的預測依然適用。

俄羅斯在中國整體進出口中佔比較小，對實體經濟影響較小

貿易是中俄兩國最重要的經濟紐帶。雖然俄羅斯在中國整體進出口中的佔比相對較小（2021年為2-3%），但中國在俄羅斯的整體進出口中的佔比相當高，根據最近期可用的2020年數據，中國在俄羅斯出口和進口中的佔比分別為15%和24%。

就不同產品類別而言，中國尤其倚重俄羅斯的大宗商品和原材料，中國17%的木材和木製品以及16%的原油進口自俄羅斯。與此同時，俄羅斯依賴從中國進口各種各樣的工業製成品，將近40%的交通設備和30%的機電設備都來自中國。

因為目前歐洲能源需求中30%來自俄羅斯，而且美國通脹率處在數十年高點，因此高盛認為，在地緣政治緊張進一步升級導致中國以外市場對俄羅斯大宗商品和原材料需求鋭減的情況不太可能發生。但倘若俄羅斯與其他國家的貿易隨着禁令和限制的收緊而下行，那麼確實存在中俄貿易規模增長的可能性，即中國加大自俄羅斯的大宗商品進口，同時俄羅斯加大自中國的工業製成品進口。

其他新興經濟體貨幣貶值，人民幣表現堅挺背後有雙支撐

自從近期俄烏地緣政治緊張加劇後，金價走高、美元升值，大多數新興經濟體貨幣兑美元貶值。然而，人民幣匯率一直表現堅挺。高盛宏觀經濟分析團隊認為有兩個原因可以解釋人民幣為什麼在當前的風險資產拋售中並未走弱。

第一，大環境很關鍵。目前正值中國貿易順差處於記錄高位，而且外資流入因結構性因素（例如海外投資者的人民幣資產配置依然偏低、指數納入推動投資組合資金流入）而保持強勁，中美貨幣政策走向分化或俄烏地緣政治緊張導致的避險情緒對於人民幣匯率的影響相對有限。

第二，需考慮到特定的衝擊因素。目前的地緣政治緊張將推動俄羅斯央行將外儲從美元和歐元轉向人民幣。事實上，近年來俄羅斯所持美元資產已經大幅下降。2017至2021年期間，人民幣資產在俄羅斯央行外儲（6,400 億美元）中的佔比從不到3%升至13%。俄烏地緣政治緊張的進一步升級還可能強化人民幣在中俄貿易中的結算貨幣地位。因此，當前市場避險動向的本質在某些方面能夠推動資金流入人民幣資產。