港股於22700點拉鋸　科技股走勢個別　啤酒股彈出｜持續更新

俄烏局勢仍相當緊張，惟兩國代表在完成首輪談判後，均表示未來會進行談判。目前投資者情緒仍偏較緊張，惟已略有紓緩，歐美股市跌幅已喘定，其中納指更連升第3個交易日，今早亞太區股市普遍上揚。油價升勢已放緩，金價走勢亦偏軟。油股及金股需要留意。



【12:28】港股半日跌18點

港股仍處於弱勢，並於22700點附近徘徊，其中重磅股阿里巴巴（9988）今日續向下。

恒指中午收市報22694點，跌18點，科指升10點，報5128點，國指報8023點，跌不足1點，成交額約600億元。

科技股今早走勢個別，阿里今早曾失102元，最新報102.9元，跌1.2%，騰訊（0700）升1.8%，報428.8元，美團（3690）升0.7%，報173.4元。

至於昨日已公布業績的信義系，今早上揚，信義玻璃（0868）升4.8%，報21.75元，信義能源（3868）升2.3%，報4.09元，信義光能（0968）則先升後跌，最新報13.86元，跌1.8%。

啤酒股逆市上揚，青島（0168）升4.5%，報78.35元，潤啤（0291）升3.1%，報63.75元。

銀行股方面，滙豐（0005）跌1%，報53.55元。

【11:45】濠賭股表現疲弱

濠賭股今早表現疲弱，其中澳博（0880）跌4.3%，報4.21元，金沙（1928）則升2%，永利澳門（1128）跌0.2%。

【10:47】比亞迪揚3%

啤酒股逆市上揚，潤啤（0291）升4.2%，報64.45元，百威（1876）升3.1%，報25元，青島（0168）升幅更理想，曾高見82元，最新報79.9元，升6.6%。

車股比亞迪（1211）亦上揚，最新報244.6元，升3%。

至於昨午已公布場去年業績的中電（0002），今早跌3%，報77.2元。

港股方面，恒指最新報22683點，跌29點，國指報8017點，跌6點，科指報5116點，跌1點。

【09:59】港股轉跌89點

港股轉跌，最新報22623點，跌89點，國指失守8000點，報7997點，跌26點，科指報5117點，無升跌。

京信通信（2342）瀉13.2%，報1.65元。

【09:25】港股高開26點

恒指最新報22739點，升26點，國指最新報8045點，升21點，科指最新報5136點，升18點。

科技股回勇，阿里（9988）最新報102.2元，低開1.9%，騰訊（0700）最新報421.2元，無升跌。

銀行股方面，滙豐（0005）最新報54.05元，低開不足0.1%。

油股方面，中海油（0883）最新報9.95元，低開0.2%。

招行（3968）高開1.4%。

至於昨日已公布業績的信義系，信義玻璃（0868）高開1.7%，信義光能（0968）高開2.4%。