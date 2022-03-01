內地2月製造業PMI為50.2　景氣水平略有上升

中國官方發布2月中國製造業採購經理指數（PMI），數據顯示，2月份中國製造業PMI為50.2，比上月上升0.1，預期為49.9，前值為50.1。

中國統計局表示，2月份PMI繼續高於臨界點，製造業景氣水平略有上升。

從企業規模看，大、中型企業PMI分別為51.8%和51.4%，比上月上升0.2和0.9個百分點，均高於臨界點；小型企業PMI為45.1%，比上月下降0.9個百分點，低於臨界點。

中國統計局對此解讀稱，2月份，企業節後復工復產形勢良好，製造業PMI繼續在擴張區間平穩運行，需求改善，預期向好，景氣水平略有回升。其主要特點：

一是供需兩端均有所擴張。受春節假日因素影響，製造業生產經營活動擴張放緩，生產指數為50.4%，比上月下降0.5個百分點；新訂單指數為50.7%，比上月上升1.4個百分點，重回擴張區間，表明節後製造業市場需求釋放有所加快。從行業情況看，醫藥、專用設備、汽車等行業生產指數和新訂單指數均高於54.0%，行業發展較快；但非金屬礦物製品、黑色金屬冶煉及壓延加工等行業生產指數和新訂單指數均低於46%，行業供需偏弱。

二是價格指數漲幅較大。主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為60%和54.1%，高於上月3.6和3.2個百分點，兩個價格指數均連續兩個月明顯上升，製造業市場價格總體水平漲幅擴大。從行業情況看，石油煤炭及其他燃料加工、有色金屬冶煉及壓延加工等行業兩個價格指數均繼續位於60%以上高位區間，相關行業原材料採購成本不斷增加，產品銷售價格同步較快上漲。

三是產業結構調整穩步推進。高技術製造業、裝備製造業PMI分別為53.1%和51.4%，高於上月1.2和1.1個百分點，自2020年3月份以來持續位於擴張區間，新動能繼續發力。消費品行業PMI為51.8%，高於上月1.6個百分點，假日消費帶動作用明顯。高耗能行業PMI為48.3%，低於上月1.4個百分點，高耗能行業景氣水平低位運行。

四是企業預期繼續回暖。春節過後，製造業生產活動逐步恢復常態，近期相關部門出台一系列促進工業經濟平穩增長的政策措施，企業市場預期進一步提升，生產經營活動預期指數為58.7%，高於上月1.2個百分點，升至近期高點。從行業情況看，調查的21個行業生產經營活動預期指數均位於景氣區間，其中有色金屬冶煉及壓延加工、汽車、電氣機械器材等行業連續兩個月位於60%以上高位景氣區間，相關行業企業對近期市場發展信心較強。

五是大、中型企業景氣水平有所上升。大、中型企業PMI分別為51.8%和51.4%，高於上月0.2和0.9個百分點，景氣水平均有所上升。小型企業PMI為45.1%，低於上月0.9個百分點，景氣水平低位回落，小型企業節後復工復產相對滯後，生產經營壓力依然較大。

雖然製造業景氣水平有所回升，但企業生產經營中仍存在諸多突出問題，反映原材料成本高、勞動力成本高、資金緊張問題的企業比重分別為60.2%、36.3%和32.0%，均比上月有所增加，當前仍需推進助企紓困等政策落實，為製造業穩定增長提供有力支撐。