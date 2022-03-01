數碼港與R3簽署合作備忘　推動央行數碼貨幣發展

數碼港宣布，與企業科技及服務公司R3簽署合作備忘，為香港的金融服務及金融科技界提供與央行數碼貨幣（CBDC）相關的區塊鏈技術創新資源。R3亦會落戶香港，在數碼港設立「創新實驗室」。

雙方將透過R3 數碼貨幣沙盒，於今年稍後時間，向技術開發人員提供一系列區塊鏈技術培訓計劃，協助匯聚於數碼港的公司把握區塊鏈及央行數碼貨幣帶來的革命性機遇，並配合香港金融管理局公布的「金融科技2025」策略。企業將可利用R3的數碼貨幣沙盒，體驗央行數碼貨幣的便利，並與全球來自不同界別的參與者，一起發掘把若干形式的央行數碼貨幣應用於業務的機會。

數碼港行政總裁任景信表示，中央政府大力推動數碼人民幣發展，截至去年底，數字人民幣交易額已超過875億元人民幣，開立個人錢包超過2.6億，而本港金管局亦正積極探討央行數碼貨幣在香港的支付及結算。央行數碼貨幣將帶動區塊鏈應用方案的需求，締造龐大的發展機遇。今次與R3的合作，將有助培訓及匯聚更多區塊鏈及相關科技人才，鞏固香港的高科技優勢。

R3環球首席資訊及服務總監Amit Ghosh表示，央行數碼貨幣的出現將會重塑金融業，中央銀行及金融機構都需要建構新的系統，甚至需重新審視金融體系運作的流程，當中的金融創新並不能單靠政府或金融界推動。R3很高興可以在數碼港成立創新實驗室，讓更多優秀的金融科技初創和廣大的企業社群，更好地掌握區塊鏈及機密運算技術，同時為他們提供便捷的開發工具，研發更多先進的央行數碼貨幣應用，以及其他區塊鏈的科技應用方案。