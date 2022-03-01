股票指數提供商MSCI：考慮將俄股從指數中移除

據路透社報道，本周一（2月28日）股票指數提供商MSCI高管在接受採訪時表示，在俄羅斯遭受西方嚴厲制裁和俄央行受到交易限制之後，俄股「不可投資」，所以將俄羅斯股票從指數中剔除是「自然而然的下一步」。

MSCI指數研究主管兼指數政策委員會主席Dimitris Melas表示：

如果我們的客户和投資者無法在市場上交易（俄股），我們繼續納入俄羅斯證券將沒有多大意義......我們所有人都清楚，市場很難交易。事實上，今天（俄股）是不可投資的。

Melas補充道：

我們可能實施自然而然的下一步——我們尚未做出任何決定——但自然的下一步可能是考慮將MSCI俄羅斯指數或俄羅斯證券從我們的指數中剔除。

Melas指出，公司或將與投資者立即展開磋商，結果可能會在幾天內公布，屆時公司將採取行動。

MSCI在周一晚些時候發表聲明，尋求國際機構投資者對俄羅斯股票市場當前的可訪問性和可投資性的反饋。MSCI表示，在審查市場參與者的反饋後，將在本周末之前發布進一步溝通。

彭博社對此分析稱，此舉可能包括將MSCI俄羅斯指數重新分類，將其從新興市場中挪出變為獨立市場。

MSCI曾在宣佈，公司已凍結俄羅斯指數，並且不會實施其先前在2月審查中宣佈的關於俄羅斯證券的變化。此前在2月9日，MSCI宣佈季度指數調整安排，其中涉及3只俄羅斯股票股份數的變化。

同日，另一指數巨頭，富時羅素發布公告顯示，富時羅素俄羅斯指數暫未受到相關制裁影響。富時羅素關注事態進展，將根據事態進展可能進一步調整安排。

目前俄羅斯指數在MSCI新興市場基準指數中的權重為3.24%，在MSCI全球基準指數中的權重約為30個基點。