標普全球評級﹕美團須恢復盈利　免潛在較低評級

標普全球評級今日發布《中國互聯網企業評級的影響因素》報告，標普信用分析師指出，內地互聯網企業正面臨又一個充滿挑戰的年份。這一份將以監管行動﹑經濟增長 放緩及競爭加劇為重點市場因素，在這些情況下，科網公司收入及利潤增長將放緩，淨現金可能出現惡化。

分析師指出在監管壓力下，多數受批評的中國科網公司均會留作繳交罰款的風險，除金錢外亦要面臨無形風險，包括當局可使用可變現權益實體（VIE）替代上市結構打擊互聯網企業。

標普全球信用指出，由於現金緩衝較薄弱，微博（9898）較容易受到衝擊；至於美團（3690）必須恢復盈利，以免潛在的較低評級。

美團推措施支援中小商戶

另一方面美團宣布推出6項措施，希望可以從降低成本及增加收入兩方提供幫助，與受疫情衝擊﹑經營陷入困境的中小商戶共渡難關。

對疫情中高風險地區及所屬區縣的困難中小商戶（日均實收交易額下降超過30%），美團外賣給予技術服務費（佣金）減半，減半後每單1元封頂。有關舉措有效時間為當地被列為中高風險地區之間起，至解除封控後1個月。

美團又指出，針對完成費率透明化的困難商戶，美團外賣將結合經營狀況及困難程度進行評估，實行技術服務費 （佣金）5%封頂，優惠時間從今年3月起持續至12月底，預料超過100萬戶商戶受益。

美團指出目前費率透明化已覆蓋全國70%商戶，在2022年力爭實現費率透明化全國覆蓋。