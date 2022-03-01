美股．持續更新｜俄烏局勢緊張　道指挫逾700點　紐約期油飆10％

烏克蘭局勢持續緊張，加上原油價格飆升，美股周二早段受壓。



【本港時間凌晨 01：05分】

美股跌幅再擴大，道指跌700點或2.07%，報33192點；納指跌204點或1.49%，報13546；標普500指數跌73點或1.67%，報4300點。

銀行股跌幅較大，高盛跌3.32%，美國運通跌6.72%，摩通跌4.72%。油股造好，雪佛龍逆市升2.59%

【本港時間凌晨12：45分】

美股跌幅持續擴大，道指跌672點，報33220點；納指跌182點，報13,567；標普500指數報4309點，跌67點。

烏克蘭局勢仍未明朗，油價持續上揚，紐約期油上升10.8%至每桶106.29美元；布蘭特期油升9.4%至107.15美元，為2014年7月以來最高。

國際能源署週二同意從全球儲備中釋放6,000萬桶石油，以緩解當前的供應限制。

【本港時間晚上11：00分】

道指跌幅擴大至227點，報33665點；納指跌31點，報13719點；標普500跌15點，報4358點。

愛奇藝股價持續走高，現升近24%報5.12美元，總市值逾40億美元。

【本港時間晚上10：45分】

道指截至，最新跌約156點，報33735點；納指跌約40點，報13710點；標普跌約11點，報4361點。

視像會議軟件公司Zoom公布截至1月底止季度業績，期內收入按年增長21.4%至10.71億美元，較前一季度35%的增長率繼續顯著放緩，股價跌近5%，主要因為2023財年業績指引低於預期，遭多家投行大幅下調目標價。

部分中概股造好，愛奇藝升逾13%；百度業績理想，股價升超10%；京東、網易漲超3%，阿里升逾2％。

油價持續波動，紐約期油價最多升6. 6％至102.08美元，創2014年7月以來新高；布蘭特期油亦曾升6.6%至104.5美元。