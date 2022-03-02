歐盟擬將俄羅斯七家銀行逐出SWIFT　兩家重要銀行未列入名單

歐盟（EU）正在討論將七家俄羅斯銀行逐出SWIFT系統，但名單草案卻不包括該國最大的銀行俄羅斯聯邦儲蓄銀行和由天然氣巨頭俄氣公司部分持有的一家銀行。

綜合媒體3月2日報道，根據彭博獲得的名單草案，俄羅斯外貿銀行和Bank Rossiya榜上有名。歐盟各國政府特使周二（3月2日）在布魯塞爾商討這份名單，在正式發布前，可能有變。

俄羅斯聯邦儲蓄銀行和俄羅斯天然氣工業銀行不在名單草案之上，顯示歐洲仍然擔心，在金融方面孤立俄羅斯可能給歐洲帶來經濟後果。

在俄烏衝突前，歐洲多個國家一直反對將俄羅斯逐出SWIFT，因為這可能對其自身的經濟產生損害，一些國家嚴重依賴俄羅斯的能源。德國尤其對此持保留意見。

歐盟委員會的一位發言人拒絕就名單置評。

國有的俄羅斯外貿銀行是該國第二大銀行，持有整個系統大約五分之一的資產。美國此前宣佈會對該行實施最為嚴厲的制裁，禁止美國實體與其進行任何交易。美國還針對了按照資產規模計排名第三的民營銀行Sovcombank，以及國有銀行Otkritie。為俄羅斯國防提供融資的Novikombank和Promsvyazbank也在名單上。

VEB.RF是俄羅斯國有的開發銀行，為重大項目融資。上周（2月21日當周）該行也遭到了美國的制裁。美國上周對俄羅斯第一大銀行俄羅斯聯邦儲蓄銀行也宣佈了相對較輕的限制性措施。