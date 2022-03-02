油價單日抽高逾10%港股料承壓　百度業績勝預期｜港股早評

國際油價單日抽高逾10%，再創逾7年高位，即使美國同意在全球再度釋放6,000萬桶石油儲備，仍未能阻止油價升勢，引起金融市場波動，隔晚美股道指急跌近600點，港股今日料再承壓。市場情緒續受烏克蘭戰局左右，關注俄烏今日將舉行第二次談判。個股方面，百度（9888）公布業績勝預期，美股率先抽高近7%；另外兩大中資電動車新勢力小鵬（9868）及理想汽車（2015）2015上月交付報捷。



港股上日擺脫連續三日跌勢，在自去年12月起的「三底支持」位，介乎22,600至22,700多點的關鍵位置爭持。不過，市場投資氣氛續受到東歐局勢左右，特別是商品市場的波動加劇。紐約4月期油高見每桶106.78美元，升11.5%，創自2014年6月以來的高位，全日收報每桶103.41美元，升7.69美元或8.03%。布蘭特5月期油高見107.57美元，創自2014年7月以來高位，收報每桶104.97美元，升7美元或7.14%。

高盛指市場低估了油價風險

油價升勢過急速，引發金融市場波動。高盛策略師表示，投資者對俄羅斯入侵烏克蘭帶來的油價風險正在變得過於自滿，市場可能低估了供應吃緊的風險，而這仍然是這場衝突的一個關鍵風險，因此認為這裡的「風險溢價」應該可能會更大。同時市場亦對這場戰爭放慢貨幣政策緊縮步伐的能力過於樂觀。

小鵬汽車上月交付6,225輛智能電動車，按年多1.8倍。（龔嘉盛攝）

大市續弱更應將焦點放在個股上，兩大電動車新勢力股近日股價造好，當中理想汽車上日急升10.6%。其後雙雙公布上月交付報捷。

小鵬及理想汽車交付量倍升

理想汽車公布，2月交付8,414輛理想ONE，按年飆2.66倍，而自理想ONE上市以來，已共交付約14.48萬輛。理想汽車聯合創始人兼總裁沈亞楠指，因春節的季節性因素和蘇州新冠肺炎疫情的影響，部分零部件供應短缺導致生產受到影響，正在採取更多措施確保零部件供應，盡可能地確保生產、縮短用戶提車等待周期。

同業小鵬汽車亦公布，上月交付6,225輛智能電動車，按年多1.8倍，包括 3,537輛小鵬P7智能轎跑，多151%。小鵬P5智能家轎上月交付2,059輛，自去年9月上市以來累計總交付約1.4萬輛。小鵬指，今年1月底至2月初春節假期期間，完成了肇慶基地技術改造升級，並已按計劃於上月中旬全面恢復生產，將進一步助力集團大量在手訂單的 加速交付。

百度業績勝預期 美股率先抽高近7%

百度 布第4季業績後美股股價率先抽上，收市升近7%，收市價折合相當於較港股股價高出逾3%。

集團純利約17.15億元（下同‧人民幣），勝市埸預期的13.46億元，非通用會計準則（Non-GAAP）淨利潤約41億元，按年減少41%，但仍勝市埸預期的29.43億元。期內收入331億元，按年增9%，勝市埸預期的322.28億元，當中百度核心收入增12%至260億元。

百度聯合創始人兼首席執行官李彥宏指，非廣告業務實現強勁增長，尤其是百度智能雲，蘿蔔快跑上季供應的無人車訂單量約21.3萬，環比飆近一倍。