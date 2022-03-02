滙豐午後跌幅擴至5%　渣打跌4.6%　港股跌235點｜持續更新

俄烏之間局勢依然成為市場人士關注焦點，不獨是反映在股市，商品市場﹑匯市及債市表現皆顯示出投資者情緒緊張程度。由於俄羅斯政府遭到多國制裁後，實施反制措施，拖累歐美股市大幅下挫，同時資金亦湧入債市，導致美國10年期國債孳息率曾跌穿1.7厘。油價更是大幅上漲，紐約期油高企至每桶105美元。美匯指數則處於97樓上。在市場人士恐慌情緒主導下，今早日本股市跌近300點。今日油股表現，為市場人士關注焦點。



【13:13】

滙豐（0005）股價在午後跌幅擴大至5%，最新報51.3元，渣打（2888）跌4.6%，報53.15元。

港股最新報22525點，跌235點，國指報7989點，跌63點，科指報5094點，跌61點。

【12:32】

港股受到銀行股表現拖累，曾跌近300點，再次失守22500點。

恒指中午收市報22518點，跌243點，國指報7983點，跌69點，科指報5077點，跌78點，成交額595億元。

銀行股表現疲弱，滙豐（0005）中午收市報51.55元，跌4.5%，渣打（2888）跌4.3%，報53.3元，恒生（0011）跌2.1%，報140.5元，中銀（2388）跌2.5%，報27.1元。

俄烏戰火未止息帶動油價上揚，油股亦錄得升幅，中海油（0883）升4.2%，報10.44元，中石化（0386）升0.8%，報3.89元。

科技股方面，阿里（9988）升1.4%，報105.3元，百度（9888）曾企上160元，報159.4元，升7.6%，騰訊（0700）曾於430元附近上落，報428.6元，跌0.6%，美團（3690）升2.4%，報177.6元。

信義系今日回落，信義玻璃（0868）瀉8%，報20.05元，信義光能（0968）挫7.1%，信義能源（3868）跌1.4%。

手機設備股亦下挫，舜宇（2382）瀉6.3%。

【10:14】

銀行股跌勢加劇，滙豐（0005）曾低見51.6元，跌4.1%，渣打（2888）險守53元，最新報53.35元，跌4.2%，恒生（0011）跌1.5%，報141.3元。

港股跌幅近200點，報22564點，跌197點，國指報8022點，跌30點，科指報5111點，跌43點。

【09:52】

內地三大造車新勢力已公布上月交付量數據，小鵬（9868）跌4.1%，報137元；理想（2015）升0.6%，報122.5元。

【09:46】

港股跌幅收窄，恒指最新報22642點，跌118點，國指最新報8063點，升10點，科指最新報5143點，跌12點。

科技股走勢各異，百度（9888）昨日公布業績後今日急升8.6%，報160.9元，阿里（9988）反彈，最新報105.3元，升1.4%，騰訊（0700）升0.2%，美團（3690）升2.8%，網易（9999）則回吐，最新報146.5元，跌3.4%。

港交所（0388）弱勢未改，失守370元，最新報368.2元，跌2.1%。

【09:25】

恒指最新報22568點，低開193點，國指低開23點，報8029點，科指報5131點，低開24點。

油股高開，中海油（0883）高開2%，中石油（0857）升1.9%，中石化（0386）則低開0.5%。

債息向下拖累銀行股表現，滙豐（0005）低開3.5%，報52.1元，渣打（2888）股價跌至1個月新低，報53.35元，低開4.2%。

科技股方面，阿里（9988）高開不足0.1%，報103.9元，騰訊（0700）低開0.9%，美團（3690）高開2.1%。