科技股回升百度揚近9%　阿里重上105元　港股跌幅收窄｜持續更新

俄烏之間局勢依然成為市場人士關注焦點，不獨是反映在股市，商品市場﹑匯市及債市表現皆顯示出投資者情緒緊張程度。由於俄羅斯政府遭到多國制裁後，實施反制措施，拖累歐美股市大幅下挫，同時資金亦湧入債市，導致美國10年期國債孳息率曾跌穿1.7厘。油價更是大幅上漲，紐約期油高企至每桶105美元。美匯指數則處於97樓上。在市場人士恐慌情緒主導下，今早日本股市跌近300點。今日油股表現，為市場人士關注焦點。



【09:52】

內地三大造車新勢力已公布上月交付量數據，小鵬（9868）跌4.1%，報137元；理想（2015）升0.6%，報122.5元。

【09:46】

港股跌幅收窄，恒指最新報22642點，跌118點，國指最新報8063點，升10點，科指最新報5143點，跌12點。

科技股走勢各異，百度（9888）昨日公布業績後今日急升8.6%，報160.9元，阿里（9988）反彈，最新報105.3元，升1.4%，騰訊（0700）升0.2%，美團（3690）升2.8%，網易（9999）則回吐，最新報146.5元，跌3.4%。

港交所（0388）弱勢未改，失守370元，最新報368.2元，跌2.1%。

【09:25】

恒指最新報22568點，低開193點，國指低開23點，報8029點，科指報5131點，低開24點。

油股高開，中海油（0883）高開2%，中石油（0857）升1.9%，中石化（0386）則低開0.5%。

債息向下拖累銀行股表現，滙豐（0005）低開3.5%，報52.1元，渣打（2888）股價跌至1個月新低，報53.35元，低開4.2%。

科技股方面，阿里（9988）高開不足0.1%，報103.9元，騰訊（0700）低開0.9%，美團（3690）高開2.1%。