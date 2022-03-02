摩根大通警告：濫用SWIFT制裁　或破壞美元與歐元作儲備貨幣地位

摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）指出，SWIFT實際上是過去時代的一個遺留產物，濫用SWIFT制裁可能達不到制裁目的，在未來還會適得其反。

據《華爾街見聞》周三（2日）報道，就在西方國家宣佈對俄羅斯實施「前所未有」的制裁，包括禁止俄羅斯的幾家主要銀行使用SWIFT國際結算系統，以及凍結俄羅斯央行的資產幾個小時後，戴蒙在接受《彭博》訪問時警告，這一升級措施很可能會徒勞無功，在未來幾年還可能將適得其反。

摩根大通是曾建議華盛頓不要將俄羅斯踢出SWIFT的華爾街公司之一，其認為這可能會產生深遠的影響，損害全球經濟，且達不到制裁的目的。

他指出，SWIFT有很多變通方法，人們可以出於不同的原因使用不同的工具。當前銀行正在與政府對話，是因為每個人都理解這個道理，而不是他們支持或反對特定的事情。

戴蒙表示，雖然快速制裁意味着公司不能使用該訊息系統與受影響的俄羅斯實體開展業務，但是他們仍然可以與這些實體開展業務。這就像發送一封帶有支付指令的電子郵件一樣，SWIFT實際上是過去時代的一個遺留產物，在電子郵件甚至在傳真機之前。

而且這一行為可能是適得其反，將俄羅斯銀行與SWIFT結算系統斷開連接可能會帶來「意外後果」，包括第三方設法規避制裁。

他說道，你傷害了哪些國家？人們會採取哪些變通辦法？制裁往往難以取得預期的效果，反而會破壞美元（和歐元）的儲備貨幣地位。

高盛也持有相似的觀點，其認為，美國擁有全球儲備貨幣的獨特地位，支撐着很大一部分國際貿易和外匯交易，同時還通過 IEEPA 授予行政部門相當廣泛的自由裁量權，以通過援引安全問題來限制美國資本流動。

例如，美元在國際市場上的廣泛使用使美國能夠通過金融市場渠道（硬實力）影響外交政策目標，也可能帶來某些聲譽利益（軟實力）。然而，過度使用這些權力可能會迫使其他參與者試圖取代美元交易，正如俄羅斯在早些時候的制裁之後就已經這樣做了，比如建立了自己的支付系統（МИР） 和金融訊息交換系統（СПФС） 。