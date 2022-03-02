滙豐本月28日起分3階段實施Safe Pass　職員返工須最少已打1針

本港新冠肺炎疫情日益嚴峻，為早日將疫情控制，政府希望提高市民接種疫苗比率。本港多個財金監管機構如金管局﹑證監會﹑保監局及積金局均希望認可機構員工亦能盡快接種疫苗，以保護自己及客戶。作為龍頭行的滙豐向員工發出內部信，指出從本月28日起，分3階段實施「滙豐職員工作地點安排」（Safe Pass），要求員工接種疫苗後才可以進入滙豐職員工作地點。

該行於內部信內指出，「滙豐職員工作地點安排」從本月28日起分階段實施，而接種疫苗是確保員工及顧客安全的最有效方法，及讓銀行服務維持正常。從當日起所有員工﹑合約承辦單位及第三方，均需要接種疫苗後，或獲得醫學豁免才可以進入包括分行等工作地點。

該行指出客戶則可以無須在已接種疫苗情況下，進行分行；若未接種疫苗的客戶如須前往總行或滙豐中心，若會前往已劃分區域如總行15樓或Hub@HBT 9樓。

內部信內又指出，若員工已接種疫苗，並已紀錄在人事部資料系統，員工的「滙豐職員工作地點安排」便會自動生效。已接種疫苗者或擁有有效醫學豁免證明者，並無須作額外事宜。否則員工的通行證便會失效。

本月28日或之前須接種第一針

該行指出訪客如欲進入辦公室，須掃苗安心出行應用程式，預期訪客的安心出行內應用程式內紀錄了其接種疫苗紀錄，或是醫學證明。

該行指出會跟隨政府疫苗通行證安排，分3階段實施「滙豐職員工作地點安排」。須在本月28日時，最少已接種一針，在下月30日時最少要已完成接種第二針，至今年6月30日時已完成接種第三針。

員工在接種每一劑疫苗後，當中包括接種第三劑加強劑，均可獲1日假期。同時亦可以預約在工作時間內接種疫苗。