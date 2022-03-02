畢馬威︰2021年亞太區金融科技投資總額達275億美元

畢馬威《2021年下半年金融科技動向》表示，2021年亞太區金融科技投資總額達275億美元，交易量達到破紀錄的1,165宗。雖然投資總額低於2019年的歷史高位，但幾乎是2020年（147億美元）的兩倍。

報告指，儘管中國監管環境進一步深化，亞太區金融科技投資市場仍保持活力。2021年，中國繼續加大金融科技領域的監管力度，包括禁止加密貨幣交易、比特幣 「挖礦」 及加密貨幣交易平台。隨著中國加強監管，部分金融科技投資撤出中國，與此同時，印度、新加坡等其他亞太區金融科技中心受到關注。亞太區本年度十大交易中，中國鎂信健康籌資3.08億美元的交易排名第9；其餘交易分別來自日本、韓國、印度和新加坡。

2021年，亞太區對 「嵌入式金融」 模式的興趣有所增長。在東南亞，銀行在不斷嘗試提升嵌入式金融服務、數碼錢包及供應鏈金融服務能力。與此同時，亞太區去年對 BaaS 解決方案的興趣也漸趨濃厚，眾多銀行、初創公司（無論是作為服務提供者、合作夥伴還是潛在客戶）均非常重視這一領域。

2021年，「先買後付」 (BNPL) 支付模式仍是亞太區的熱門投資領域，其中部分動力來自PayPal 在 2021 年下半年斥資 27 億美元收購 Paidy。

畢馬威中國金融科技主管合夥人黃艾舟說： 「2022 年1月，中國人民銀行印發《金融科技發展規劃 (2022-2025 年)》，將未來四年金融科技發展原則定位為『數字驅動、智慧為民、綠色低碳、公平普惠』。金融科技回歸科技本源、加快數字化轉型和數據安全保護、支持實體經濟的方向進一步得以明確。從投融資市場來看，預計專注於解決數據安全、綠色金融、中小企業融資難等問題的『專精特新』型金融科技企業將持續受到資本青睞。」

踏入 2022 年，全球金融科技投資意欲依然強勁，不同細分領域發展勢頭良好，而新領域也有望成為增長潛力驕人的新星。