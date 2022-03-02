俄烏戰火拖慢美國加息? 　今晚看鮑威爾解畫　專家料加息事在必行

烏克蘭戰事對環球金融市場帶來沖撃，國際油價火箭式升破100美元、110美元關，同時航運費價格因地緣局勢拉高，反映運價走勢的波羅的海乾散貨指數（BDI）在過去一個月急升逾40%，將加劇全球通脹環境。今﹑明兩晚聯儲局主席鮑威爾出席聽證會，市場聚焦他會如何分析當前經濟形勢，以及對美國加息時間表的影響，特別是他自1月底以來拋出一句「不排除每次會議都可能加息」的鷹派言論後，一個多月來一直未有就貨幣政策發表公開講話，令到今晚的發言更為重要。



鮑威爾曾指不排除每次會議可加息 現時立場會否改變？

鮑威爾自今年1月底拋出一句「不排除每次會議都可能加息」的鷹派言論後，一個多月來一直未有就貨幣政策發表公開講話。期間，國際出現烏克蘭戰事、美國本土通脹屢刷40年高，因此今次聽證會，投資界注視鮑威爾如何面對眼前兩大難題：通脹破頂及俄烏局勢觸發的金融市場波動。今年以來美股標普500指數及納指累計跌幅達10%至13%。

鮑威爾自今年1月底拋出一句「不排除每次會議都可能加息」的鷹派言論後，一個多月來一直未有就貨幣政策發表公開講話。因此今次聽證會，投資界注視鮑威爾如何面對眼前兩大難題（資料圖片）

今晚（周三）本港時間晚上11點鮑威爾，向眾議院的一個小組進行聽證報告，然後周四，再向參議院的一個委員會發表他的半年度貨幣政策報告，將會向市場就近期俄烏局勢、油價破頂對美國通脹、以至美聯儲貨幣政策的影響。美聯儲將如何採取更多貨幣政策措施來控制通貨膨脹，同時又要警惕歐洲的地緣政治動蕩，對金融市場的衝擊。

資產管理公司中，最新加入預料美國會放慢加息陣營的是貝萊德。（路透社）

本月聯儲會議前 美元指數破97關創近兩年高

美元匯價近日在俄烏局勢觸發的市場避險情緒，以及聯儲局加息預期下，升破97.7大關，創2020年6月以來新高。然而，現時投行對美聯儲加息的取態明顯分歧擴大，市場早前曾預期美聯儲在今年每一次會議上都會加息，即是最多加息七次。然而，最近的定價表明只有五次，這相當於將美聯儲的基準短期借款利率提高約125個基點，令到基準利率升至1.25厘至1.5厘水平。

貝萊德料央行放慢加息 股票投資價值現

資產管理公司中，最新加入預料美國會放慢加息陣營的是貝萊德，該行分析報告指出，因應俄羅斯與西方國家的衝突升級，西方國家央行調升利率的步伐將會放緩，市場目前對利率預測的看法變得過於悲觀，並指出股票價值更具投資價值。

法盛投資管理（NATIXIS INVESTMENT MANAGERS）旗下的盧米斯賽勒斯宏觀策略團隊表示，如果俄羅斯選擇全面入侵烏克蘭，美國和北約料將對其實施更嚴厲的制裁，並認為聯儲局可能會暫時延後原定的加息計劃。

高盛則持相反意見，指市場高估戰爭對聯儲收水的影響。（資料圖片）

高盛指市場高估戰爭對聯儲收水的影響

不過投行高盛則持相反意見，直指市場現時的兩大盲點：輕視俄羅斯入侵烏克蘭帶來的油價風險：對戰爭會放慢貨幣緊縮步伐的能力過於樂觀，並警告長期較高的大宗商品供應風險、對經濟增長和通脹造成的後果。高盛經濟學家上周末上調了美國通膨預測，並預計聯儲局2023年的加息次數將超過預期。

恒生銀行首席市場策略員溫灼培接受訪問時表示，本月聯儲加息四分之一厘的機會較高，同時在未來數次會議上，繼續保持加息，為聯儲局營造一個努力控制通脹的形象。（張浩維攝）

溫灼培料聯儲本月如期加息

恒生銀行首席市場策略員溫灼培接受訪問時表示，烏克蘭戰火令到環球糧食價格及原油價格急升，現時美國通脹壓力驚人﹐已經達到四十年多高位。因此聯儲局不可能推遲加息，相信今個月的議息會議上，將一如市場預期宣布加息。不過，聯儲的加息幅度可能會調節，相信在本月一次過加息半厘的機會低，更有可能是先行加息四分之一厘，同時在未來數次會議上，繼續保持加息，為聯儲局營造一個努力控制通脹的形象。