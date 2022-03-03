鮑威爾加息論述有利大市反彈　滙豐受兩大因素夾擊｜港股早評

港股跌至22300水平創近兩年低，隔晚市場焦點是聯儲局主席鮑威爾出席聽證會，表示傾向支持今個月加息25個點子（即四分之一厘），舒緩市場對美國會激進加息的憂慮，美股大彈，道指單日回升近600點。美國加息有望循序漸進，港股應可受惠反彈。



股份方面，留意國際銀行股匯控近期弱勢，受兩大因素夾擊。中資股方面，要留意互聯網平台及地產股，銀保監主席郭樹清表示互聯網平台金融業務整改未結束；房地產泡沫化金融化勢頭得到根本扭轉。



匯控單日挫逾半成 受兩大因素夾擊

恒指重磅股匯控近期弱勢，單日挫逾半成，主要是來自兩大利淡因素，第一是現時俄羅斯金融業遭歐美制裁，歐盟決定將俄羅斯7間銀行逐出SWIFT，投資者憂慮對國際銀行股造成打擊。

第二方面是對美國加息步伐的預期轉變，俄烏戰爭加劇金融市場大幅波動，市場相信美國的加息幅度不如早前預期激進，今年的加息次數預測由7次跌至5次。同時，市場的想法，在昨晚聯儲局主席鮑威爾出席聽證會上得到印證。鮑威爾表示，推動本月加息是合適的做法，不過，俄羅斯與烏克蘭爆發戰事令前景高度不明朗。在問答環節時，他表明傾向支持今個月加息25點子。

種種因素下，國際銀行股短線料會持續受壓，當中匯控作為恒指重磅股，料對大市的反彈造成阻礙。

銀保監主席郭樹清表示互聯網平台金融業務整改未結束；房地產泡沫化金融化勢頭得到根本扭轉。（資料圖片）

郭樹清：螞蟻等互聯網平台金融業務整改未結束

另一個要留意的股份板塊是互聯網平台金融業，特別是持有螞蟻集團的阿里巴巴。銀保監主席郭樹清在國新辦發布會上表示，對螞蟻集團等14家互聯網平台企業涉及的金融業務，從前年以來一直在進行整改，總體進展的情況還是比較順利的，現在自查方面基本結束，整改還沒有完全結束，對還有一些問題需要繼續探索，有新的情況我們還會向社會、向公眾、向媒體及時地進行披露。

郭樹清表示，這些平台開展的金融業務，因為有一定的創新性，過去沒有納入監管，現在正在逐步納入監管，有一個過程。在整改過程中會遇到這樣那樣的困難，包括企業、管理部門對這些產品的認定或鑒定，比如數據、個人信息、個人隱私保護問題，企業信息、商業秘密保護的問題，涉及很多方面，非常複雜，但總體上有充分的信心把整改做好。在中國，既鼓勵金融創新，同時又要嚴格合法依規、公平競爭，防止資本無序擴張和不公平競爭。