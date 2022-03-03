科指首次失守5000點　煤炭股當炒　兗煤澳大利亞飆12%｜持續更新

美國股市於周三（2日）出現大反彈，道指勁升近600點，接近收復上一個交易日的所有失地。美國上揚，與聯儲局主席鮑威爾指出，傾向支持在本港的聯儲局議息會議加息0.25厘。今早港股相信可以跟隨外圍升勢而造好，當中銀行﹑科技及商品股，仍是市場人士留意對象。

【10:08】

煤炭股繼續獲投資者追捧，兗礦能源（1171）升3.1%，報21.85元，神華（1088）升3%，報22.45元，中煤（1898）升5.1%，兗煤澳大利亞（3668）升11.9%，伊泰（3948）則逆市跌0.4%。

科指最新報4982點，跌32點，國指報7898點，跌9點，恒指報22442點，升98點。

【09:40】

科技股仍下跌，科指更首次失守5000點，最新報4996點，跌19點，國指報7928點，升20點，恒指升155點，報22499點。

網易（9999）跌1.3%，舜字（2382）跌1.3%。

【09:25】

恒指高開90點，報22434點，國指報7907點，平開，科指高開10點，報5025點。

工業股走勢個別，申洲（2313）低開15%，昨日已公布業績的創科（0669）高開7.9%。

滙豐（0005）高開2.7%，報52.6元。