【星之谷】2022新居屋探秘 揭新界3屋苑面紗　直擊搵「筍貨」

新一期居屋單位上星期開始接受申請，本欄上回介紹了位於巿區的新屋苑，今次將帶大家直擊其餘3個位於新界的新屋苑，包括將軍澳（坑口）昭明苑、沙田（石門）愉德苑及東涌擴展區裕雅苑，分別提供594個、543個及3,300個單位，我們即管看看當中有沒有「筍貨」。



沙田愉德苑：大部分單位景觀佳

愉德苑位於石門安睦街，鄰近安睦街公園，距離港鐵石門站只有約5分鐘路程，預計關鍵日期為2023年5月31日。預計於年底揀樓，之後可隨即申請按揭及準備入伙。

屋苑只設有一幢提供543個單位的大廈，包括150個開放式、222個一房及171個兩房，面積介乎281呎至463呎。屋苑西北隔着安睦街花園望城門河對岸、西南隔城門河望沙田第一城、東南望足球場，大部分單位景觀都相當不俗。

將軍澳昭明苑：經行人天橋到港鐵站

昭明苑位於將軍澳煜明苑旁，與港鐵坑口站距離大約數分鐘路程，預計關鍵日期為2024年9月30日。屋苑只設有一幢大廈，總共594個單位，包括228個開放式、328個一房及38個兩房，面積介乎283呎至461呎。

昭明苑位處坑口站住宅區邊陲，向東南單位望山景，西北望坑口住宅區，低層單位的景觀相對侷促。屋苑往返港鐵站及商場需沿昭信路走，居民需經另一邊的行人天橋往返，準買家宜現場視察實際路線。

東涌裕雅苑（余俊亮攝）

東涌裕雅苑：唯一屋苑提供3房選擇

最後是位於東涌東環旁的裕雅苑，以可步行到達港鐵站的新居屋來說是最遠的一個，前往東涌站需時10多分鐘。不過，近期坊間倡議的東涌東站預計設於迎東邨附近，建成後與裕雅苑相差約10分鐘路程。

裕雅苑預計關鍵日期為2022年9月30日，揀樓後並完成按揭申請，以及繳交首期尾數等就可以直接入伙。裕雅苑設有6幢大廈，合共3,300個單位，幾乎是一整期居屋的總單位數目，提供480個開放式、1140個一房、900個兩房及780個三房，單位面積介乎272呎至555呎，是今期唯一提供三房的屋苑。

屋苑E座向北及F座部分向西單位預計有海景，E座4室、E座15室及F座3室三房單位預計會是該屋苑樓王。

最後溫提，新一期居屋8,926個全新單位截止申請日期為3月24日。由於疫情關係，接受遞交申請的各辦事處開放時間可能有所調整，有意申請人士應盡早遞表，或集齊資料後於網上遞交申請。

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作者子非魚為星之谷首席顧問，現於多份報章及網上平台撰文，著作《按揭達人》，涉足地產買賣及按揭、移民顧問範疇。



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