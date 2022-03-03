市場謠言滿天飛　投資者宜靜觀其變　心癢可分段收集盈富｜許繹彬

俄烏戰疫仍處於膠著狀態，雙方同意舉行談判，烏克蘭表示，主要討論到停火。消息一出，近日大上大落的美股曾跌幅收窄，但消息始於未經證實，美股再次急急回落。昨晚 （2日）又傳出加息步伐會減慢，令美股作出反彈。

至於香港股市，可用「屋漏偏逢連夜雨」來形容，除受外圍地緣政局緊張，令大市走勢失色外；港府因在抵抗第五波疫情失效，不斷將防疫措施升級，已令百業蕭條，更宣布將會在3月17號起，推行全民檢測，市場上立即傳出會以「禁足令」配合，從而再傳出因檢測而令香港證券市場亦需停業配合。

儘管上述種種措施暫時未有具體定案，但對近期「久病未癒」的香港交易所（0388），股價更顯雪上加霜，除出現十連跌外，更創下52周及兩年新底，連帶恆指及國指創下兩年新底，港股前景確實令人憂慮。筆者認為，市場現充斥著「以訛傳訛」的情況，不論戰情或疫情，均是謠言滿天飛，一個消息足以摧毁整個股票市場，出現此情況，相信是全球股市包括美股及港股的市底仍非常脆弱。

可先留意大市可否守22300點

投資者猶記得，新冠疫情在2020年正式在全球爆發時，不確定的可能性充斥著股票市場，投資者以為股市會利淡，但當時反而「壞消息當好消息」炒，全球股市奇蹟地創出新高。筆者呼籲，任何市場消息只可作參考，但實際要留意的資金流向，及息口的走向；美股要參考美債，港股則要參考美匯；就以近日香港連日來美匯高企，港股走勢立即呈現弱勢就足以可證明。美、港股現階段可謂「同病相憐」，在這不穩定的時刻，建議投資者應先行作出部署，靜觀交易所股價能否在短期內喘定及大市能否守穩22,300點；倘若仍有心癢及對後市仍有信心，不妨可分段收集盈富基金（2800），皆因此股與大市並肩而行。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。