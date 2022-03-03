中銀宣布委任馮婉眉為獨立非執行董事

撰文：張偉倫
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中銀（2388）宣布委任滙豐控股（0005）前總經理馮婉眉為獨立非執行董事﹑審計委員會﹑風險委員會﹑戰略及預算委員會和可持續發展委員會委員。

有關任命於今日（3日）生效。

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