中國嚴打虛幣　境內比特幣交易量全球佔比從90%削至10%

中國央行金融穩定局3日發文稱，中共十九大以來防範化解金融風險取得重要成果，其中包括全面清理整頓金融秩序。有效遏制境內虛擬貨幣交易炒作風氣，中國境內比特幣交易量全球佔比從90%以上迅速下降至10%。

據內媒報道，中國央行金融穩定局稱，集中整治網路金融亂象，已轉入常態化監管。P2P網貸平台全部退出經營，未兑付借貸餘額從最初的1.2萬億元人民幣下降至4,900億元。嚴厲打擊亂辦金融、「無照駕駛」等非法金融活動，開展打擊非法集資犯罪專項行動，過去五年累計立案查處非法集資案件2.5萬起。

中國央行金融穩定局表示，第五次全國金融工作會議以來，堅決管好貨幣總閘門，遏制了宏觀槓桿率的快速上升勢頭，為後續抗擊疫情、加大逆周期調節力度創造了政策空間。疫情防控局勢穩定後，前期應對疫情的支持政策進一步優化，宏觀槓桿率回到基本穩定軌道，2021年末為272.5%。

數據顯示，中國銀行業總資產在金融業總資產中佔比超90%，2021年第四季度全國4,398家銀行業金融機構中，4,082家機構評級處於安全邊界內，資產佔銀行業總資產的98.96%，而高風險銀行機構數量從2019年三季度的649家峰值水平，連續六個季度下降至316家，「十四五」期末有望壓降至200家以內。