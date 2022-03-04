烏克蘭核電廠起火 港股料再受壓考驗二萬二大關｜港股早評

港股上日反彈逾百點，企22400關樓上，隔晚關注兩大消息，皆會令港股今日再添沽壓，考驗二萬二大關。第一是美聯儲主席鮑威爾指出「將不惜一切穩定物價」，態度更為鷹派，導致美股走勢先升後跌，道指收市跌近百點。第二是俄烏局勢，雖然兩國進行了第二輪談判，不過烏克蘭境內最大核電廠遭受攻擊，目前正在起火，加劇投資者恐慌，相信會令港股今早再遇沽壓，同時最新美股期貨跌幅加大全線挫逾1%。



鮑威爾指「不惜一切穩定物價」 強化油價及通脹風險

聯儲局主席鮑威爾一連兩日出席聽證會，繼前一日表明今個月傾向支持加息25點子(即四分之一厘)後，隔晚強化鷹派觀點，特別是對於通脹方面，判斷烏克蘭危機會加大美國通脹壓力，認為油價持久上漲的風險是抬升通脹預期，並強調將不惜一切穩定物價。言論令美股由升轉跌，美股三大指數收市跌0.3%-1.6%，當中納指跌幅最大，挫214點或1.6%。電動車股Tesla挫逾4%。

烏國核電廠起火 美股期貨跌幅加大全線挫逾1%

另外，烏克蘭戰事繼續牽動市場憂慮情緒，特別是今早歐洲最大核電廠札波羅結核電廠起火，埃涅爾戈達爾市長Dmytro Orlov表示，核電廠因受俄軍攻擊，目前正在起火。他指當地軍隊與俄軍發了激烈戰鬥，造成人員傷亡。他在Facebook上，以強烈語氣要求俄軍立即停止攻擊核電站。

最新美股期貨跌幅加大，三大指數全線跌逾1%，道指期貨挫逾400點，跌幅1.2%；標普500指數及納指期貨跌幅逾1.4%。

B站業績後插水跌近8%

業績股方面，嗶哩嗶哩（B站）公布2021年第四季度財報後，美股股價先升後插水，收市挫近8%。期內，收入57.8億元，增長50.5%，超市場預期的57.4億元；第四季度凈虧損20.88億元，不及市場預期的虧損17.32億元，

用戶增長方面，四季度月均活躍用戶達2.72億，移動端月均活躍用戶達2.52億，均實現35%的按年增長；付費用戶方面，嗶哩嗶哩四季度月均付費用戶增長至2450萬，按年增長37%，付費率提升至9.0%。