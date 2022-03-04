俄烏戰火未停　歐洲股市中段瀉逾3%　道期跌275點｜持續更新

[19:51] 歐洲股市中段挫逾3%

歐洲股市中段挫逾3%。本港時間晚上7時50分，英國富時100指數報7011點，跌227點或3.14%；德國DAX指數報13260點，下降438點或3.2%；法國CAC 40指數報6173點，跌204點或3.2%。

另外，道指期貨暫跌275點，報33794點。

[16:30] 歐洲股市開盤全線持續走低

俄烏衝突不確定性持續背景下，當地時間3月4日，歐洲股市開盤全線持續走低，主要指數均跌超1%。

截至發稿時間，德國DAX指數跌1.58%，英國富時100指數跌1.02%，法國CAC40指數跌1.58%，意大利富時MIB指數跌1.60%。

據中國央視新聞報道，當地時間3月4日，烏克蘭國家原子能監管監察局通過社交平台發布消息說，扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電站已經被俄羅斯軍方控制，電站人員工作正常，能夠保證反應堆的正常運行。

中國官媒新華社3月4日報道稱，俄羅斯與烏克蘭第二輪談判3月3日在白俄羅斯境內的別洛韋日森林結束。雙方就建立人道主義通道達成諒解，並同意儘快舉行第三輪談判。然而，由於雙方並未就解決衝突本身達成有效共識，在諸多重要問題上分歧巨大，未來談判前景仍不明朗。