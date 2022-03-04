美股．持續更新｜俄烏戰火持續　道指一度跌逾500點

[23:55]

雖然美國非農就業數據表現勝市場預期，但俄烏戰事淡化利好消息，道指一度跌逾500點。

道指報33289點，跌505點或1.49%；標普500指數報4293點，跌70點或1.61%；納指報13278點，跌259點或1.91%。

[22:51]

歐股跌幅持續擴大，法國CAC40指數跌幅擴大至4%，德國DAX指數跌3.85%，Euro Stoxx 50指數跌4.07%，英國富時100指數跌2.62%。

摩根大通經濟學家發表報告，預料俄羅斯今年GDP將萎縮7％，至於對上一次1998年的經濟危機，俄羅斯經濟萎縮了5.3％。以Bruce Kasman為首的經濟學家認為，制裁將對俄羅斯經濟產生影響，現在看起來經濟正邁向嚴重衰退，不過由於前景未明朗，預測或會修正

[22:30]

市場繼續擔心烏克蘭局勢，道指跌逾400點，最新報33376點，跌418點，連續第四周下跌； 納指跌0.5％；標普亦跌近1％。

英偉達、蘋果、波音跌超1%。

美國公布最新就業數據，上月增加非農就業人數增加67.8萬人，高於市場預期的44萬人，失業率為3.9％，好過市場預期的3.9％。

[19:51] 歐洲股市中段挫逾3%

歐洲股市中段挫逾3%。本港時間晚上7時50分，英國富時100指數報7011點，跌227點或3.14%；德國DAX指數報13260點，下降438點或3.2%；法國CAC 40指數報6173點，跌204點或3.2%。

另外，道指期貨暫跌275點，報33794點。

[16:30] 歐洲股市開盤全線持續走低

俄烏衝突不確定性持續背景下，當地時間3月4日，歐洲股市開盤全線持續走低，主要指數均跌超1%。

截至發稿時間，德國DAX指數跌1.58%，英國富時100指數跌1.02%，法國CAC40指數跌1.58%，意大利富時MIB指數跌1.60%。

據中國央視新聞報道，當地時間3月4日，烏克蘭國家原子能監管監察局通過社交平台發布消息說，扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電站已經被俄羅斯軍方控制，電站人員工作正常，能夠保證反應堆的正常運行。

中國官媒新華社3月4日報道稱，俄羅斯與烏克蘭第二輪談判3月3日在白俄羅斯境內的別洛韋日森林結束。雙方就建立人道主義通道達成諒解，並同意儘快舉行第三輪談判。然而，由於雙方並未就解決衝突本身達成有效共識，在諸多重要問題上分歧巨大，未來談判前景仍不明朗。