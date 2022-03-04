恒指穿二萬二北水「密密吸」連續8日掃貨　兩會開幕專家推兩類股

俄烏戰火及本港疫情沖擊港股，恒指連續第三周下跌，全周再跌近900點，撃穿二萬二大關，跌至近兩年低位。投行大摩再吹「摩笛」，削恒指年底最差情況預測，指最壞將見19500點，失守二萬關。不過，資金流向顯示，過去兩周內地投資者可謂愈跌愈買，北水連續8日淨流入港股。專家指出內地兩會開幕，料有一系列穩增長政策，對後市看法不悲觀。



恒指逼近兩年低 一周跌近900點 科指新低

俄烏戰火持續打撃投資者信心，特別是周五烏克蘭境內最大核電廠遭俄軍炮擊起火，市場憂引發核災，恒指一開市迅即撃穿二萬二大關，令全周跌幅擴大至近900點，逼近兩年低位。

總結全周，恒指累跌861點，跌幅3.8%，收報21905點，不過跌幅較一周前有所收窄。科指連續兩周跌至面世以來的新低，而且跌勢加大，全周跌374點，跌幅7.3%，收報4737點。

投行大摩再吹「摩笛」，削恒指年底最差情況預測，指最壞將見19500點(資料圖片)

大摩料最悲觀情況恒指跌至19500點

投行摩根士丹利首席亞洲股票策略師郭強盛(Jonathan Garner)團隊把恒指最悲觀目標價由21,000點，下調7.1%至19,500點，以反映地緣政治、疫情惡化等風險。雖然該行指出恒指觸及最悲觀目標價的可能性只有20%，然而下行風險明顯升溫。

大摩解釋，能源及大宗商品價格飈升，加上地緣政治風險升溫，令中國最少於短期較其他新興市場受到較大影響，因為中國為歐洲主要貿易對象，亦與俄羅斯關係密切。此外，內地亦受內房債務的內在因素困擾。

周五北水淨流入港股金額為43.03億元，低吸騰訊(700)美團(3690)及小米(1810)。(資料圖片)

北水愈跌愈買 低吸騰訊美團小米

雖然在俄烏戰事、美國加息等因素困擾令港股跌至兩年低位，不過北水的流向反映內地投資者正積極建倉，愈跌愈買。

據資金流向數據顯示，北水連續第八日淨流入港股市場，八日間，合計北水流入153.6億元。

周五北水淨流入港股金額為43.03億元，當中，來自上海市場的資金經滬股通流入17.49億元；來自深圳市場的資金經深股通流入25.54億元。股份方面，北水低吸騰訊(700)美團(3690)及小米(1810)，三股分別獲淨買入33.24億港元、10.3億港元、4.82億港元。相反，舜宇光學科技淨賣出額居首，金額為5.46億港元。

在一眾兩會概念股之中，郭家耀認為新能源發展仍是內地政策重心方向，會維持對行業提供補貼，看好新能源車行業及電池，包括比亞迪(1211)及贛鋒鋰業(1772)。(資料圖片)

郭家耀：兩會開幕 部署新能源車股及內房

安里資產管理董事總經理郭家耀表示，現時大市在俄烏局勢下氣氛負面，同時市場焦點亦放在本月中美國聯儲局，將開始疫情後首次加息。不過，除了外圍局勢之外，投資者亦要留意內地的政策，特別是兩會開幕(註：兩會本月5日上午開幕，11日上午閉幕，會期6天半。)，宣布未來一年對內地經濟增長的目標，以及一系列穩經濟增長措施。相信大市現時已經接近底部，相信後市可以重上二萬三，可以趁調整時部署兩會概念股。

在一眾兩會概念股之中，郭家耀認為新能源發展仍是內地政策重心方向，會維持對行業提供補貼，看好新能源車行業及電池，包括比亞迪(1211)及贛鋒鋰業(1772)。此外，他亦留意近期內地房地產限購政策鬆綁，以及鼓勵行業併購的措施，有助支持內房股反彈。

周五跌市日碧桂園逆升逾6% 再獲150億元併購貸款

周五跌市日，藍籌內房股成逆市奇葩，碧桂園(2007)成升幅最強藍籌，全日升超過6%；華潤置地(1109)亦力保不失，微升0.7%(同日恒指收市挫2.5%)。上升動力來自碧桂園公布與招商銀行簽署《地產併購融資戰略合作協議》，招行將授予碧桂園150億元人民幣併購融資額度，專用於地產併購業務。

經過一年多的調控及去槓桿政策下，對於房地產行業，中國銀保監會主席郭樹清本周記者會上形容：「房地產泡沫化金融化勢頭得到根本扭轉。」，又指出現在房地產的價格調整，需求方面結構也有所變化，對金融業而言是好事，但不希望調整太劇烈，「對經濟影響太大，還是要平穩的轉換」。