疫情｜恒基再借地予政府　建臨時貨物接駁場　助保供港物資穩定

疫情嚴峻，各界響應政府的防疫工作，同心抗擊疫情。早前已借出土地建方艙醫院的恒基最新宣布，為協助政府保持跨境物資供應，無償借出兩幅分別位於元朗錦壆路及新田惇裕路的土地予政府，分別佔地 40萬呎及 30 萬呎，用作興建臨時貨物接駁場，以支援政府在香港設立非鮮活食品及其他貨物集中接駁點。

恒基補充，元朗錦壆路的土地佔地 40 萬呎，已完成工程及開始投入運作，而新田惇裕路的土地由恒基及新鴻基共同提供，佔地 30 萬呎。土地已準備就緒，可隨時交付。

累計借出四幅地 「抗疫基金」加碼捐錢

連同恒基早前借出的前新田購物城 40 萬呎土地，以及江夏圍過渡性房屋項目第一期 15 萬呎土地，在第五波疫情至今，集團內先後借出四幅土地，合共佔地 125 萬呎，全力支持政府推行防疫抗疫措施。

另外，恒基「抗疫基金」宣布增加捐款支援全城抗疫，集團前後合共捐出約2,000萬元購買防疫物資，將透過多個慈善及非政府機構，送贈予前線醫護人員、安老院舍及基層人士等，與市民同心抗疫。

恒基兆業地產集團李家傑主席及李家誠主席表示，第五波疫情持續升溫，為確保供港物資穩定，集團很高興借出土地予政府，更感謝多方全力配合，讓工程得以快速開展，以防止疫情跨境擴散，減輕國家防疫的壓力。「過去兩星期我們聽到社會上不同人士的需要，當中包括無私奉獻的前線醫護人員。而基層人士面對物資價格上升，壓力倍增，我們希望可以為他們及其他社會最有需要的人士提供及時的支援。要抗疫成功，每一位市民的支持也很重要，讓我們攜手一起齊心抗疫。」