陳茂波：即使出行受阻受限　港金融市場必定保持開放

財政司司長陳茂波今日（6日）發表網誌表示，這一波新冠肺炎疫情更為嚴峻，由於感染和隔離人數眾多，很多服務行業都面臨人手緊張，不少商店或食肆縮短營業時間，甚至暫時停業，公共交通方面也縮減班次，不少企業陷入極為困難的境況，打工仔收入亦受壓。

他指，疫情不單止關乎到市民的健康和生命安全，更關乎到打工仔的生計，以至經濟及社會穩定。特區政府正積極部署本月內進行全民強制檢測，希望能達致動態清零的目標。

金融市場方面，政府早已為不同情境做好應變預案，並在早前再次檢視和更新，以確保無論因疫情或抗疫部署而出現的任何變化，金融市場的主要基建系統的交易、運作、交收結算等服務，都能如常暢順且有效地運作。

近日港鐵及巴士公司先後宣布需縮減列車班次及巴士路線。（盧翊銘攝）

陳茂波續指，在2019年香港經歷黑暴時，他已統籌各相關政策局及部門、金融監管機構、主要金融服務營運商及相關企業高層管理人員，擬備好「業務持續計劃」，確保即使金融市場受到突如其來的干擾，也有跨市場、跨機構的即時應變方案及溝通渠道。有關計劃一直按內外環境和情況更新，以應對不斷演變的狀況和挑戰。

倘出行受阻 金融體系可轉為備用混合模式

當中的情境包括一旦社會出現出行受阻或受限，為確保業務能持續運作，整個金融體系（包括金融基建、主要系統及平台、重點金融機構等）可以隨時轉為備用混合模式，在維持系統正常運作的同時，需要回到工作間的人手，只需相等於正常水平的一至兩成。如此，即使因任何原因導致出行受阻受限，香港金融市場必定會繼續保持開放，股票、衍生工具、債券、貨幣、外匯等市場會如常交易運作。

「業務持續計劃」讓跨市場的不同參與者、持份者、金融機構和監管機構，均充份知悉一旦啟動備用方案時，如何提供正常服務、確保溝通協調暢順，以及維持正常的交易和交收。

此外，香港是很多國際金融機構的亞太總部，管理整個區域的業務，做好業務持續計劃，做好極端情況的預案，有助鞏固及穩住國際機構管理人員和投資者的信心。事實上，很多機構已因應防疫抗疫措施而做好預案，即使是收緊社交距離措施甚至出行受限等，香港的金融市場也必定會如常運作。

至於零售銀行服務方面，部份銀行分行近期因疫情而需要暫時關閉，相關服務受到影響，但整體而言仍可滿足市民需要。此外，去年的消費券計劃推動更多市民和商戶使用電子支付，減少現鈔找續亦有利於防疫的工作。各金融機構均積極鼓勵員工接種疫苗及加強劑，金融市場的各個環節也積極投入支持防疫控疫的工作，在香港這個關鍵時刻，貢獻力量。