陳茂波：習近平講話鞏固各界對一國兩制之信心

財政司司長陳茂波今（3日）發表網誌指，新一屆政府問責團隊在國家主席習近平監誓下正式宣誓就任。習近平在慶典上的講話，滿懷對香港的深情厚意，鞏固了各界對「一國兩制」的堅定信心；指明了香港的發展方向，而他的殷切期望也是民心所盼，港府定必克盡己任、團結合力，務求「力之所致，效果必現」。

陳茂波表示，習近平的講話肯定了香港過去的成就和在國家發展中不可替代的角色和貢獻，並指明香港未來必定會更好的原因與路徑。隨着國家不斷發展，香港必定會迎來黃金新機遇、進入飛躍關鍵期，重要的是要有「時不我與」的迫切感，奮勇向前，把握好此關鍵期，把各項新機遇的巨大潛力充分釋放。

陳茂波認為，「一國兩制」賦予香港獨特的競爭優勢和優越的營商環境。習近平的講話明確、清晰而堅定表述了中央政府完全支持香港長期保持獨特地位和優勢，鞏固國際金融中心、航運、貿易中心地位，維護自由開放規範的營商環境，保持普通法制度，拓展暢通便捷的國際聯繫。

新一屆政府問責團隊在國家主席習近平監誓下正式宣誓就任。（美聯社）

為工商界加大投資 打下強心針

他續指，習近平的講話明確肯定「一國兩制」的制度優勢和必須堅持其長期實踐，毋須改變。為工商界和專業人士對香港未來發展以至加大投資，打下強心針，提供了最佳保證。

他認香港要積極回應，包括認識國家和香港近代的發展歷史、國際大局的深刻變化和趨勢，思想上要堅定與內地共同發展的意志和信心；策略上要積極融入國家發展大局、對接國家發展策略，同時保持暢通的國際聯繫，繼續發揮好獨特的門戶和橋樑角色；運作上繼續保持高度自由開放、銜接國際規則的優勢，功能上以自身優勢與所長，在國家建構更大範圍、更寬領域、更深層次對外開放的新格局中，繼續發揮不可替代的重要功能。這便是香港未來成功的獨特方程式。

他文中又提到，中央鞏固了各界對香港的信心，國家有龐大的市場和持續穩定的增長、「兩制」安排確保了香港連通國際的優勢。而香港作為國際金融中心，以至國家的國際金融中心的角色只會愈來愈重要。國際一流的籌融資平台、互聯互通的制度特色、防火牆、試驗田等獨特功能，讓香港不同的金融環節的未來發展更豐富、更深化。不論是人民幣國際化、中概股回流、綠色可持續金融、債券市場以至資產管理業，都會因而受惠。同時，香港也必須有底線思維，繼續築固金融安全，唯有同時妥善兼顧發展和安全，才能穩步向前的發展。

陳茂波續指，在行政長官李家超的帶領下，整個問責團隊定必全力全速切實提升管治效能，排解民生憂難。經濟發展再好，也須體現在就業機會多元而優質、普遍市民收入能增加、居住環境能有所改善等方面，市民才會實際受惠並感受到經濟增長帶來的好處。