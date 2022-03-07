國際油價暴漲　巴菲特大手筆買入石油公司

全球油價大漲，巴菲特又重拾了兩年前清倉的石油股。美國證券交易委員會3月5日的一份新文件顯示，巴菲特旗下的巴郡增持了西方石油公司股份，目前持有股份達到1.13億股，價值53億美元。

據《華爾街見聞》周日（6日）報道，在巴郡持有的1.13億股中，僅有2,900多萬股為普通股，剩餘8,300多萬股以認股權證形式存在，執行價格為59.624美元。

西方石油公司3月4日上漲18%，本周（2月28日當周）上漲45%，收盤價為56.15美元。

隨着俄烏爭端的爆發，全球油價一路走高，目前已飆升至115美元以上，巴菲特也因此覺察這個機會，大舉買入石油公司股票。

目前其投資組合中超過6,100萬股股票是在周三，周四和周五購買的，價格從47.07美元到56.45美元不等。但根據巴郡最新的13F文件，截至2021年12月31日，該公司沒有持有西方石油公司的股票。

目前尚不知曉剩餘的股票是在何時買入，因為巴郡哈撒韋持有西方石油公司的所有權尚不滿10%，監管不要求披露。

不過，儘管這些認股權證沒有被行使，但出於向證交會提交申請的目的，這些認股權證必須被計算在內，從技術上而言，巴郡持有的股份將超過17%。

巴郡獲得的這些權證來自於2019年向西方石油公司提供的100億美元貸款，幫助其以380億美元收購阿納達科公司。

這筆貸款以巴郡購買優先股的形式發放，要求西方石油公司每年支付8%的股息。也就是每個季度2億美元。

當時巴菲特對《CNBC》表示，他是在押注油價將長期上漲。

不過後來，巴菲特押注的油價在2020年初因新冠疫情爆發而表現不佳。在那年的股東大會上，巴菲特說：「如果你是西方石油股東或任何一家石油生產公司的股東，在油價走向方面你和我都犯了一個錯誤。」

為了節省現金，西方石油公司以股票的形式向巴郡支付了第一和第二季度的貸款，後者分別獲得了1,730萬股和1,160萬股股票。

但截至2020年6月30日和9月30日，巴郡的13F文件中根本沒有列出任何西方石油公司的股票，這表明，在石油市場的暴跌中，該公司出售了所購買的1,900萬股股票，以及作為股息收到的近2,900萬股股票。

而現在，隨着油價再次走強，巴菲特的投資組合中又出現了石油公司的名字。

$Occidental Petroleum Corp(OXY.US)$