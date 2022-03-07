內房股逆市上揚　碧桂園飆逾5%表現冠藍籌｜持續更新

俄烏局勢仍處於戰火不斷之時，北非國家利比亞則發生武裝分子關閉了當地兩個油田，投資者原已相當緊張的情緒，進一步受刺激，油價及金價均抽升，其中紐約期油觸及每桶130美元，有蘭特期油更高見139美元，為2008年7年月最高。黃金亦為投資者追捧對隊，紐約期金更直迫2,000美元，美匯指數亦挑戰99水平。負面消息接踵而至，環球股市又再次遭受衝擊。



港股方面，恒指公司於上月公布的恒指季檢，有關成份股變動於今日生效。恒生指數今正式納入農夫山泉（9633）及聯想集團（0992）；恒生科指則納入商湯集團﹙0020﹚、理想汽車﹙2015﹚及小鵬汽車﹙9868﹚，但剔除同程旅行﹙0780﹚、微盟集團﹙2013﹚及汽車之家﹙2518﹚。



【13:58】 碧桂園逆市飆逾半成

碧桂園﹙2007﹚逆市造好，繼上個交易日大升後，今日再升逾半成，現報6.4元，升5.4%，為升幅最大恒指成份股。該股日前宣布，獲招行(3968)150億元融資額度。

事實上，兩會期間，不少內房股造好，旭輝﹙0884﹚飆8.3%、中海外﹙0688﹚升4.3%、潤地升0.5%。

【13:09】港後午後跌勢再擴大

港股在午後跌勢持續，恒指最新報21102點，跌802點，國指最新報7423點，跌263點，科指最新報4529點，跌208點。

【12:25】恒指半日跌逾700點

俄烏雙方仍在烏克蘭國土交戰，歐美日研制裁俄國石油，加上利比亞有油田被武裝份子關閉，觸及紐約期油及布蘭特期油曾觸及每桶130美元。受到負面消息拖累，亞太區股市今早紛紛下挫，其中港股曾瀉逾千點。

恒指半日瀉746點，報21159點，國指最新報7448點，跌238點，科指最新報4551點，跌186點，成交額為1,023億元。

金融股成為投資者沽貨對象，其中重磅股滙豐（0005）曾失守48元，最新報48.1元，跌6.6%，渣打（2888）跌6.9%，報48.2元，中銀（2388）跌3.5%，報26.5元，友邦（1299）跌5%，報75.45元。

內銀股亦下跌，建行（0939）跌2.2%，報5.68元，中行（3988）跌2%，報2.95元，工行（1398）跌1.7%。

科技股方面，美團（3690）瀉近8%，報151.7元，阿里（9988）曾低見93.4元，最新報96.35元，跌2.7%，騰訊（0700）跌2.9%，報391.4元。

油股今日受惠油價而逆市上揚，中海油（0883）最新報10.58元，升1.5%。

【11:43】中海油逆市揚逾1%

港股維持逾700點跌幅，最新報21182點，跌722點，國指報7457點，跌229點，科指報4564點，跌173點。

油股受惠油價上揚而逆市上升，中海油（0883）曾迫近11元，最新報10.56元，升1.3%。

【10:13】港股重上21000點

港股跌幅收窄，最新報21016點，跌888點，國指報7386點，跌300點，科指報4501點，跌236點。

【09:58】大市跌幅擴至逾千點失21000點關

港股跌勢進一步擴大，恒指最新報20848點，瀉1,056點，國指報7325點，跌360點，科指報4466點，跌271點。

車股表現跑輸大市，吉利（0175）瀉8.7%，報11.98元，長汽（2333）瀉8.8%，報12.64元。

【09:45】公用股走勢靠穩

公用股表現相對靠穩，電能（0006）逆市揚1.8%，中電（0002）無升跌。

【09:38】港股跌幅擴至逾800點

港股跌幅擴大至逾800點，低見21096點，失守2020年3月19日創下的疫情低21139點。最新報21117點，跌788點，國指報7433點，跌253點，科指報4117點，跌58點。

金融股下跌，友邦（1299）跌4.8%，滙豐（0005）曾失48元，最新報48.25元，跌6.3%。

【09:22】港股低開近600點

受到外圍股市下挫拖累，恒指低開596點，報21308點，國指低開198點，報7488點，科指低開169點，4568點。

科技股再下挫，阿里（9988）再創新低，報96.25元，低開2.8%，騰訊（0700）低開3.5%，失守400元，報389元。

滙豐（0005）失守50元，低開6.4%，報48.2元。

「三桶油」走高，中海油（0883）高開4.22%，中石化（0386）升1.28%，中石油（0857）升4.67%。

【09:01】黑期挫近600點

地緣政治局勢影響投資者情緒，俗稱黑期的香港HS50曾挫逾600點。

【08:33】美股三大指數期貨均下跌

美國三大指數期貨均下挫，道指期貨最新報33273點，跌341點，標普期貨最新報4269點，跌59點，納指期貨最新報13577點，跌260點。

亞太區股市方面，日本股市瀉656點，報25328點；韓國股市跌52點，報2661點。