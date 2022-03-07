疫情｜恒生25間分行完成清潔及消毒　今日起恢復營業

撰文：張偉倫
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恒生銀行以下分行早前因應2019冠狀病毒病個案而暫停服務，會於今天（3月7日）恢復營業，而所有返回分行提供服務的職員，經檢測後結果呈陰性，銀行亦已在相關分行完成額外深層清潔及消毒。

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