恒指見五年半低　見底還是再尋底？　專家分析：嚴重超賣不宜造淡

港股周一裂口急瀉逾千點，低見20826點，失守2020年3月19日的疫情底21139點，創2016年7月12日以來的五年半新低。恒生科技指數更大跌半成，曾失4500點關，較去年2月初高位已累跌近六成。

港股半日收報21159，跌幅收窄至746點，成交額達1,023億元。

新經濟股繼續成為拖累大市的元凶，藥明生物（2269）曾跌11%，中午收跌7%，美團（3690）急挫8%，創2020年6月後的一年半新低。阿里巴巴（9988）再創香港上市新低，今再跌約半成，低見93.4元，市值跌至僅2萬億元。至於騰訊（0700）亦裂口急跌近半成，失守400元大關，中午收報391.4元，跌3%。

港股今日嚴重超賣，半日成交已高達1,000億元。（資料圖片）

港股「嚴重超賣」 今或成見底日

縱然港股從低位回升逾300點，但市場恐慌情緒高漲，恐今輪跌勢尚未見底。結好證券客戶投資組總裁盧駿匡指，目前港股已跌至「超賣」的極端市況，仍然持貨者無須過分恐慌，不必在現水平才止蝕。他又指，港股半日成交已突破1,000億，全日有望高達1,700億左右，在大跌市出現大跌市，料這一天很有可能是「見底日」。

盧駿匡指出，最近兩個交易日港股均出現下跌裂口，而上次出現連續下跌裂口的情況是2月21及22日，當時9日相對強弱指數（RSI）最低約33，而目前已跌至15至16左右，亦陷入「超賣」，再沒有需要睇淡後市。

若要確認見底，只要未來兩日不再穿底，並在數日內升穿上一交易日高位，即22017點水平，甚至回補近兩個交易日的下跌裂口，約22300點，便有望將20826點視為今輪跌勢的低點。

2020年首季本港開始爆發疫情，當時港股一度挫至21139點，9日相對強弱指數低至15，今天指數已低於當時最低水平，惟RSI則高於當時。（黃寶瑩攝）

RSI低見15 屬「疫情底」之後

今天9天RSI低見15，嚴重超賣極為罕見，而對上一次低於15的時候，正是2020年3月19日，當時9天RSI只有14。盧駿匡稱，今日指數上已經跌穿當日「疫情底」21139點，但RSI卻高於當日水平，從技術上亦可見「底背馳」，屬於相對利好，建議散戶「唔好依家先嚟驚」。

另外，他留意到一些重磅股已有資金在收集，其中騰訊（0700）在半日已經呈現陽燭，出現長下影線，反映有資金撈底。

美聯儲預計月內開始加息，國際銀行股滙豐或可受惠。（資料圖片）

滙豐暫看高一線 受惠儲局加息

雖然盧駿匡建議目前並不宜沽貨，但亦不應急於撈底，可先留意個別今日走勢較佳的個股。其中，他認為滙豐（0005）有望受惠於美聯儲即將加息，日內走勢亦較其他本地銀行股更佳，籲投資者可吼位部署。

至於近期逆市大升的資源股，例如石油股，即使今日在大跌市中仍然造好，但已有高位回吐的迹象，反映資金開始獲利，有可能今天的高位成為日後阻力，建議持貨者分段獲利。