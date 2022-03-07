瑞銀汪濤：基建支撐內地經濟穩增長　惟年底人民幣小幅貶值

全國兩會近日召開，瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤表示，政府將2022年GDP增速目標設在5.5%左右的較高水平，意味著政策需要加碼寬鬆和支援，包括增強財政政策力度支撐基建投資、進一步減稅，貨幣政策進一步寬鬆、推動信貸反彈，以及進一步放鬆房地產政策。但疫情不確定性及地緣政治風險令5.4%的GDP增長預測帶來下行風險。

汪濤續稱，政府要求「適度超前」開展基礎設施投資，瑞銀預計今年中國基建投資可能增長5至6%，增廣財政赤字率可能會提高1.4個百分點左右，得益於財政支援力度加碼、資金使用效率提高、項目審批加快，再加上政府融資平臺融資也可能有所放鬆。另外，中國今年不會出現大規模能源短缺，出現限制經濟成長的負面影響。

年底人民幣小幅貶值

在基準情形下，汪濤認為今年央行不會降低政策利率，但LPR和實際融資成本有可能下降。不過，鑒於政府強調要降低實際融資成本，央行進一步降低政策利率的可能性也有所增加。該行預計央行會多次準，並利用其他貨幣工具確保流動性充裕，信貸增速在2022年年中或將反彈至11%左右、 下半年有所放緩。短期內，出口穩健、外匯結匯意願較強、近期地緣政治風險升溫可能進一步支撐人民幣匯率，但在美元走強下，預估美元兌人民幣6.5元，下半年仍有貶值空間。

她認為，減少傳統能源使用將是漸進的過程，不過預計新能源投資會持續強勁增長，電網改造升級也會繼續。內地對監管政策的定調與之前基本保持一致，但監管收緊的勢頭已經在2021年底見頂，不過新的監管政策會逐步落地執行。

政策放鬆 內房回暖

房地產政策方面，汪濤指，近月以來房地產政策溫和放鬆，當中，對於房地產相關信貸，政府已要求放鬆房貸額度、加快房貸審批、要求銀行正常發放開發貸，放鬆開發商在在岸債券市場融資的限制等。受益於上述政策放鬆，汪濤預計內地首季房地產銷售可能按季持穩（季調後面積），但按年可能仍下跌，第二季房地產活動有望有所好轉。

此外，汪濤指，俄烏衝突推高能源價格，目前暫不影響美聯儲的加息步伐，預計美聯儲年內加息六次，每次增加25個基點。除非出現特殊情況，比如歐美聯合抵制俄羅斯能源出口，這將對歐洲經濟產生重要影響，並間接影響美國經濟。