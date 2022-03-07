疫情｜富途派發45萬盒快速檢測套裝　本周五起登記領取

有見本港近日確診個案不斷攀升，各行各業大受影響，市民負擔加劇，富途日前宣佈，合共捐贈1,000萬元及100萬盒快速檢測套裝予有需要市民，其中40萬盒將在本周五（11 日）中午12時起開放予全港市民登記免費領取，富途由3月12日至25日期間，將於港九新界各區設有9個流動點向登記市民派發快速檢測套裝；現場將額外預留5萬盒向對使用手機登記有困難人士免費派發。

富途指，40萬盒快速測試於3月 11日起開放全民登記名額，先到先得為舒緩港人對快速檢測套裝殷切的需求，早前特意採購100萬盒免費贈送全港市民， 其中45萬盒將於 2022 年3月12日至25日期間，由早上11點至晚上8點每日於香港9個流動點派發。有需要的香港居民，可於3月11日中午12 時起透過富途牛牛活動中心的活動頁面，填寫簡單個人資料登記申請，首10萬名成功登記市民可於已揀選的流動車換領地點及時間，帶同相關文件到場領取，每名登記人士可免費獲取4盒快速測試套裝，登記名額先到先得，派完即止。

富途表示，日前已經將1,000萬港元善款捐贈全港社區抗疫連線及基督教家庭服務中心（CFSC）；同時，已經透過多間機構分派55萬盒快速測試，其中包括宣道會社會服務策動發展委員會、香港教育工作者聯會、香港中華基督教青年會、明愛媽媽會、明愛香港仔綜合家庭服務中心，預計受惠人數共逾十萬港人。