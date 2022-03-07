瑞銀：兩會首提互聯網平台降費　料今年利潤率受壓　估值未反映

全國人大會議上周（5日）揭幕，國務院總理李克強發表政府工作報告，當中提到要推動降低企業生產經營成本，引導大型平台企業降低收費，減輕中小商戶負擔。

瑞銀中國股票策略研究主管王宗豪認為，要求互聯網平台向中小型企業降低費用，是首次提出的，他預計政策會對今年互聯網平台的利潤率有一定壓力。

王宗豪補充，互聯網平台企業在去年經歷不同的監管政策出台，主要是關於反壟斷、信息安全等，有關影響已導致估值下滑。而是次要求平台降費支持中小型企業，則是首次看見，認為出現了新的變化。

他表示，即使目前互聯網平台的估值已經反映不少負面消息，但今次工作報告的政策執行力度預計會比較強，至於政策是一次過、在明年回復過來，還是持續地落實，目前仍難以評估，消息整體對板塊較負面，還需在估值上體現。

內房維持中性配置 堅持房住不炒

被問到有關內房行業的前景，王宗豪認為工作報告依然強調「房住不炒」，但未見有新政策出台。他預計，在房地產行業上，邊際政策上保持放鬆，未來亦會繼續寬鬆，情況與2015年比較接近，因2014年政策收緊後，當時板塊投資被低估。可是，他認為過去未有房住不炒的定調，而且在高速發展下不認為地產是夕陽行業，而現時很明顯不一樣，利潤率已被控制，故此對行業維持中性配置，而非超配。

雖然今年中央在碳排放方面沒有設下硬指標，瑞銀的解讀是因為去年的指標或許令到正常經濟運作受影響，例如發電，故此今年把硬指標撤掉是可以理解的。但該行對於新能源投資仍然維持正面，相反該行對大宗商品不太看好，因為中央目標讓上遊材料維持充沛，加上過去大宗商品價格受惠環球央行貨幣政策寬鬆所致，隨著未來政策收緊，相信會令大宗商品價格處下降趨勢。