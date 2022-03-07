美股早段跌勢輕微　道指挫360點　港股夜期高水逾百點｜持續更新

俄烏之間局勢相當緊張，歐美等國正考慮制裁由俄羅斯出口的石油。消息進一步激發投資者許險情緒，今日亞太區股市全面下挫，日本股市及港股分別瀉764點及847點。亞洲股市的跌勢傳遞至歐洲股市，英﹑法﹑德三大股市皆下挫。



【23:03】美股跌逾1%

美股跌勢加深，道指現挫360點或1.07%，報33253點；標指挫45點或1.04%，報4283點；納指挫142點或1.07%，報13170點。

恒指夜期報21163點，升263點或1.26%，高水106點。

【22:31】美股跌勢輕微

美股開市，惟跌勢無今日港股一般恐慌。道指現挫131點或0.39%，報33482點；標指挫7點或0.18%，報4321點；納指更升18點或0.14%，報13332點。

阿里巴巴美股報101.93美元，升逾1%。

【22:07】歐股跌勢收窄

截至晚上10時07分，英國富時100指數報6994點，升10點或0.15%；德國DAX指數報12991點，挫102點或0.97%；法國CAC 40指數報6031點，跌30點或0.5%。

恒指夜期報21174點，升274點或1.31%，高水116點。

【20:38】恒指夜期升242點

港股今日一度瀉逾千點，收市仍挫847點或3.87%。夜市期貨則喘停造好，截至晚上約8時38分，恒指夜期報21142點，升242點或1.16%，高水84點。

道指期貨現挫207點或0.62%，跌勢稍緩。

【18:36】油價及金價於歐洲交易時段續上揚

油價及金價在歐洲交易時間升勢收斂，紐約期油每桶最新報122.34美元，升5.76%，布蘭特期油最新報124.72美元，升5.6%。

金價方面，紐約期金每盎司最新報2,002.8美元，升1.8%，現貨金最新報1,999.66美元，升1.5%。

【18:22】美三大指數期貨皆下跌

德國股市挫405點或.31%2報12689點，法國CAC指數報5899點，跌162點或2.68%，英國富時指數報6877點，跌109點或1.6%。至於意大利及西班牙股市，分別跌2.1%及2.8%。

美國三大指數期貨亦下跌，道指期貨挫447點，報33167點，標普期貨跌60點，報4268點，納指期貨報13626點，跌211點。

投資者將資金泊入美元資產，美匯指數最新報99.22，升0.58%。

至於美國債息卻回升，10年期國債孳息率為1.741厘。