有線寬頻委任黃思遠為行政總裁　今日生效

有線寬頻（1097）今日（7日）宣布黃思遠出任為本公司行政總裁，即時生效。公司董事局歡迎黃思遠擔任行政總裁一職，並表示其豐富管理經驗定能為集團帶來裨益。

有線寬頻指出，黃思遠於2021年9月加入有線寬頻擔任高級顧問，為集團業務發展提供策略意見，同時為集團網羅業界精英，建立精英管理團隊，為集團未來進行全面評估。作為業內知名的商界領袖及企業家，黃思遠畢業於史丹福商學研究院，並積極提倡以「設計思維」（Design Thinking）帶領企業成長。他擅於為企業提供策略性、創新及業務轉型相關建議，這將為有線寬頻未來發展方向，發揮重要作用。

黃思遠曾出任亞洲萬里通有限公司行政總裁，由2011 年起帶領亞洲萬里通進行品牌轉型，成功令會員人數由400 萬增至1,100 萬，並發展成為亞洲領先的旅遊及消閒獎勵計劃。黃先生透過創立網上旅行社服務及在里數兌換上引入電子商貿模式，重新定義了區內的旅遊及消閒獎勵計劃。

其後，他成為多莉網絡科技（Dory Network）的共同創辦人，將設計和科技互相結合，推出具社會影響力的創新解決方案。公司旗下的資源分享社群平台Me2you應用程式正是其中一個例子，平台結合了電子商貿及以物換物的概念，榮獲多個國際設計獎項。

有線寬頻相信憑藉黃先生豐富的商界管理經驗，對本地消費者的認識以及創新的企業思維，他定能為集團制定未來創新及業務發展方向，領導團隊攜手邁步前行。