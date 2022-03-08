股市跌勢未止　大摩及花旗齊警告：完美風暴正在形成

俄烏緊張局勢致全球股市動盪，道指周一（7日）更大跌近800點收市。對於後市，兩間大行摩根士丹利和花旗集團的策略師表示，一場完美風暴似乎正在醖釀。

據《新浪財經》周二（8日）報道，「在接下來6至8周內，下行風險仍然非常高」摩根士丹利的Michael Wilson在給客户的報告中寫道。「我們被時間和價格都不完整的熊市牢牢困住。」

另外，以Jamie Fahy為首的花旗策略師指出，一項追蹤分析師對企業利潤預估的全球指標已自2020年9月以來首次轉為負值。他們寫道，這是一個潛在的「遊戲規則改變者」，削弱了他們對風險資產前景的信心。

花旗策略師表示，在全球央行回收流動性之際，企業獲利「無可比擬的重要」。

花旗策略師籲見反彈即沽

歐洲的幾個主要基準指數已從近期高點下跌了20%以上，而標準普爾500指數則徘徊在10%左右的修正邊緣。隨着天然氣和油價飆升，花旗和摩根士丹利的策略師表示，「需求遭到破壞」現在可能是無可避免的。

「見到（股市）回彈就應該賣出」Wilson說。「我們建議保持防禦，持有比正常水準更低的風險資產，並尋找具有卓越運營效率和盈利穩定的公司。」

摩根士丹利的策略師一向是華爾街最直言不諱的淡倉之一，但現在連樂觀主義者也在動搖。

瑞銀全球財富管理3月7日將全球和歐元區股市評級下調至中性，稱俄烏局勢升級「擴大了影響股市最終表現的可能性」。