港股升幅擴大至逾200點　美團反彈逾4%　理文造紙瀉13%｜持續更新

俄烏局勢持續緊張，再次觸發投資者恐慌情緒，道指周一大跌800點，反映投資者恐慌情緒的VIX指數，單日飆升近14%至36.45，美匯指數企穩在99水平。由於地緣政局前景未明，今早亞太區股市仍未止跌，其中日本股市早段曾失守25000點。



【09:50】港股反彈幅度擴至逾200點

港股今早反彈，恒指最新報21265點，升207點，國指報7464點，升51點，科指升26點，報4553點。

內房股普遍向下，世茂（0813）挫4.3%，報4.2元，潤地（1109）跌1.9%，佳兆業（1638）跌1.5%。

美團（3690）反彈3.9%，報151.9元。

至於理文造紙（2314）業績後瀉逾13.3%。

【09:27】港股高開27點

恒指高開24點，報21082點，國指低開1點，報7411點，科指最新報4515點，低開12點。

金價在每盎司2,000美元，為金礦股帶來支持，招金（1818）升1.1%，中國黃金（2099）平開。

油股則回軟，中海油（0883）低開0.6%。

至於昨日大跌的銀行股，今早反彈，滙豐（0005）高開1%，報48.35元。

科技股方面，股王騰訊（0700）高開0.3%，報389元。

龍湖（0960）高開4.9%，成表現最佳藍籌。