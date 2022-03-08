港股午後轉升　科指及國指續向下｜持續更新

俄烏局勢持續緊張，再次觸發投資者恐慌情緒，道指周一大跌800點，反映投資者恐慌情緒的VIX指數，單日飆升近14%至36.45，美匯指數企穩在99水平。由於地緣政局前景未明，今早亞太區股市仍未止跌，其中日本股市早段曾失守25000點。



【13:23】港股午後轉升

港股午後轉升3點，最新報21061點，國指報7353點，跌59點，科指報4481點，跌46點。

【12:35】港股半日倒跌

港股今早反彈乏力，縱使大市曾收復21300點，可是升勢未能持續，半日倒跌95點。

恒指中午收市報20961點，跌95點，國指報7312點，跌100點，科指報4451點，跌75點，成交額為848.7億元。

領展（0823）為今早表現最佳藍籌，報62.7元，升3.5%，九倉置業（1997）升3.4%，報33.7元，希慎（0014）升0.7%，報23元。

地產股亦有較理想表現，新地（0016）升2.1%，報91.35元，恒地（0012）升1.9%，報32.25元，長實（1113）升0.8%，報50.4元。

銀行股反彈，滙豐（0005）升1.5%，報48.55元，渣打（2888）卻下跌，曾低見46.45元，最新報47.35元。

不過車股表現失色，比亞迪（1211）大跌8.3%，為今早表現最差藍籌，吉利（0175）跌5.3%，報11.46元。

內需及消費股亦向下，新貴農夫山泉（9633）跌5.2%，潤啤（0291）跌5.8%。

【10:43】恒指升幅收窄

港股升幅收窄，恒指最新報21127點，升69點，國指報7390點，跌21點，科指報跌36點，報4491點。

至於昨日指出去年虧損收窄的明源雲（0909），今早曾低見10.6元，最新報10.8元，跌12%。

商品金屬股方面，俄鋁（0486）飆8.1%，報5.19元，中鋁（2600）則挫8.6%，報5.33元，江西銅（0358）跌6.8%，馬鋼（0323）跌4.5%。

【09:50】港股反彈幅度擴至逾200點

港股今早反彈，恒指最新報21265點，升207點，國指報7464點，升51點，科指升26點，報4553點。

內房股普遍向下，世茂（0813）挫4.3%，報4.2元，潤地（1109）跌1.9%，佳兆業（1638）跌1.5%。

美團（3690）反彈3.9%，報151.9元。

至於理文造紙（2314）業績後瀉逾13.3%。

【09:27】港股高開27點

恒指高開24點，報21082點，國指低開1點，報7411點，科指最新報4515點，低開12點。

金價在每盎司2,000美元，為金礦股帶來支持，招金（1818）升1.1%，中國黃金（2099）平開。

油股則回軟，中海油（0883）低開0.6%。

至於昨日大跌的銀行股，今早反彈，滙豐（0005）高開1%，報48.35元。

科技股方面，股王騰訊（0700）高開0.3%，報389元。

龍湖（0960）高開4.9%，成表現最佳藍籌。